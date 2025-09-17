Zlatni detalji, kraljevski portreti i stol za 170 gostiju: Tu će noćiti Melanija i Donald Trump

Donald Trump (79) sa suprugom Melanijom (55) došao je u Veliku Britaniju. Kralj Charles III. odlučio je američkog predsjednika primiti u samom srcu monarhije – veličanstvenom dvorcu Windsor.

Najstariji i najveći nastanjeni dvorac na svijetu, dom britanskih kraljeva gotovo tisuću godina, za ovu je prigodu zasjao u punom sjaju. Unutrašnjost Windsora, u kojoj će biti održani službeni razgovori i raskošni banket, oduševljava bogatim dekoracijama, zlatnim detaljima i povijesnim predmetima iz Kraljevske zbirke. Poseban naglasak bio je na američkim artefaktima, simboličan podsjetnik na dugogodišnje odnose dviju država.

Trump, koji otvoreno priznaje svoju fascinaciju britanskom kraljevskom obitelji, nije skrivao zadovoljstvo činjenicom da je jedini američki predsjednik kojeg je britanski monarh ugostio u dva navrata. „Volim kralja Charlesa“, poručio je ranije.

U Windsoru ga, uz kralja i kraljicu Camillu (78), dočekuju princ William (43) i princeza Kate (43), dok će u povorci kočija, počasnoj paljbi i vojnom preletu sudjelovati više od 1300 britanskih vojnika. Banket će, uz svečane govore, biti vrhunac dana – u dvorani čiji su zidovi svjedoci stoljeća povijesti i diplomacije.

Inače, Britanija ovim posjetom želi potvrditi „poseban odnos“ sa SAD-om, dok Trump stiže s ciljem jačanja trgovinskih dogovora i sigurnosnog partnerstva. Povjesničari procjenjuju da bi ovo mogao biti jedan od najspektakularnijih događaja Charlesove vladavine nakon krunidbe – i prilika da se britanska kruna još jednom pokaže kao neizostavan simbol globalne diplomacije.

