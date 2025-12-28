Legendarni kapetan iznio tvrdnju koja će potaknuti brojne rasprave: 'Evo zašto to mislim'

Alvaro Načinović, kapetan legendarne zlatne generacije hrvatskih rukometaša s Olimpijskih igara u Atlanti 1996., gostovao je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner na portalu Net.hr i tom prilikom iznio tvrdnju koja će zasigurno potaknuti brojne rasprave među ljubiteljima rukometa. U razgovoru o svojoj bogatoj karijeri i suigračima, Načinović je bez imalo oklijevanja imenovao igrača kojeg smatra najvećim svih vremena, i to ne samo u hrvatskim okvirima...

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

U sportskom svijetu vječne su debate o tome tko nosi titulu najboljeg u povijesti. Svaki navijač ima svog favorita, a argumenti se često lome na statistici, trofejima i subjektivnom dojmu. U hrvatskoj rukometnoj javnosti debate o tome tko je najbolji hrvatski rukometaš ikad vode se između Ivana Balića i Patrika Ćavara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Međutim, za Alvara Načinovića dileme nema. Kada je spomenut njegov suigrač iz reprezentacije, Patrik Ćavar, Načinović je ponudio jasan i nedvosmislen sud.

Uvijek je neka dilema tko je taj. Za mene je Patrik Ćavar najbolji igrač svih vremena, ali i općenito u svijetu. Znači, ne ono samo Hrvatska i to, ne, svih vremena u svijetu. Alvaro Načinović u Maksanovom korneru.

Podcast Net.hr-a Maksanov korner gledajte na portalu Net.hr, You Tubeu, platformi VOYO i Spotifyju.

"Kad ste spomenuli Patrika Ćavara, ja njega cijenim. Uvijek je neka dilema tko je taj. Za mene je Patrik Ćavar najbolji igrač svih vremena, ali i općenito u svijetu. Znači, ne ono samo Hrvatska i to, ne, svih vremena u svijetu", izjavio je Načinović, jasno dajući do znanja da popularnog "Paku" ne stavlja samo na vrh hrvatskog, već i svjetskog rukometa. Inače, Patrik Ćavar je igrao na tri pozicije i pritom na svakoj bio najbolji na svijetu. Igrao je lijevo krilo, srednjeg vanjskog i pivota. Uz to, Patrik Pako Ćavar igrao je i obranu i napad. Isto tako, prema podacima dostupnim na internetu Patrik Ćavar je, ako uzmemo u obzir sve reprezentativne utakmice u kojima je igrao, imao prosječno 5.3 gola za reprezentaciju Hrvatske. Samo za usporedbu, Hansen je imao 5.0 za Dansku, Karabatić 4.8 za Francusku, Ivano Balić 2.8 za Hrvatsku, te Džomba i Duvnjak oko 3 gola prosječno kroz reprezentativnu karijeru isto za Hrvatsku.

Dokaz veličine leži i izvan rukometnog terena

Ono što ovu tvrdnju čini posebno zanimljivom jest Načinovićevo obrazloženje, koje seže daleko izvan onoga što je Ćavar radio s rukometnom loptom. Njegovu veličinu, smatra Načinović, najbolje potvrđuje nevjerojatna sportska svestranost i talent koji je pokazivao i u drugim sportovima nakon završetka rukometne karijere.

"To je to što je on radio i što je mogao. Pokazao je samim time čime se sve poslije rukometa bavio. Tenis, vrhunski, kickboks, vrhunski, košarka, da ne govorimo, mogao je biti što god je htio. To je čudo jedno", s divljenjem je objasnio Načinović, ističući rijetko viđenu razinu motorike i talenta koja je Ćavara činila sportskim fenomenom.

Čovjek koji je sam rješavao utakmice

Načinović se prisjetio i ključnih trenutaka sa zlatnog olimpijskog turnira u Atlanti, gdje je upravo Ćavarova individualna kvaliteta dolazila do izražaja kada je momčadi bilo najteže. U prvoj utakmici protiv Švicarske, koja je bila daleko od lake, Ćavar je preuzeo odgovornost.

"Ma, bilo je gadno. Da nije bilo Ćavara... Mislim da je on bio najbolji. Uzeo je loptu i riješio neke stvari, tako da budemo mirniji", prisjetio se Načinović, naglašavajući kako je Ćavar bio igrač koji je svojom genijalnošću mogao prelomiti i najzahtjevnije susrete.

Dok će se rasprave o najvećem rukometašu svih vremena vjerojatno nastaviti unedogled, a imena poput Ivana Balića i Nikole Karabatića redovito će se spominjati, ovako odlučna izjava kapetana zlatne generacije i čovjeka koji je s Ćavarom dijelio svlačionicu u najslavnijim danima, daje jednu potpuno novu i fascinantnu dimenziju toj debati. Riječ legende poput Alvara Načinovića nosi posebnu težinu i zasigurno će dati materijala za razmišljanje svim istinskim poznavateljima rukometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Od epskog zlata do propalog biznisa s ovcama: Slavni Hrvat otkrio od čega danas živi