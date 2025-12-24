Dramatična ispovijest: 'Zbrisao' sam iz JNA u zadnji čas. Pljuvali su me, a jedno je bilo baš jezivo'

Alvaro Načinović, kapetan zlatne olimpijske generacije iz Atlante 1996. i jedna od najvećih legendi hrvatskog rukometa, gostovao je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner u kojem je otvorio dušu o brojnim detaljima iz svoje bogate karijere.

No, među pričama o medaljama i sportskim uspjesima, o sinu Veronu koji je hrvatski rukometni reprezentativac, o Atlanti 1996. i slučaju kad ga je pokojni hrvatski izbornik Velimir Kljajić izbacio iz reprezentacije zbog jednog intervjua, o sukobu s Kljajićem u Hrvatskoj kući netom nakon osvajanja zlatne medalje u Atlanti, nadolazećem Europskom rukometnom prvenstvu 2026. i ostalim aktualnostima, detaljima iz Alvarovog života, posebno se istaknula ona o dramatičnim danima koje je proveo služeći vojni rok u JNA, na samom pragu krvavog rata.

Njegovo sjećanje na to razdoblje svjedočanstvo je o atmosferi straha, neizvjesnosti i otvorenog neprijateljstva koje je prethodilo krvavom raspadu Jugoslavije.

Bio sam izoliran tamo. U nekim situacijama nisam znao što se dešava, uopće o čemu je riječ. Vojska je uvijek izolirana od toga, jednostavno ti daju informacije koje ti hoće dati. Uvijek si uskraćen za pravo znanje. Bilo je provokacija na stražama, s onim laserima i takvim stvarima. Nisi znao jesu li to ozbiljne puške ili samo provokacije. I to usred Ljubljane. Alvaro Načinović u Maksanovom korneru.

Život u vojarni na rubu raspada sustava

Rukometna legenda prisjetila se kako je vojni rok služio u Ljubljani upravo u najosjetljivije vrijeme, 1991. godine, kada je Slovenija kretala putem osamostaljenja, a napetosti su dosezale vrhunac. Dok se vani kuhalo zlo, unutar vojarne vladao je informacijski mrak. Alvaro Načinović otvorio je dušu i otkrio nam dramu koju je proživio...

Foto: Borna Filic/pixsell

"Bio sam izoliran tamo. U nekim situacijama nisam znao što se dešava, uopće o čemu je riječ. Vojska je uvijek izolirana od toga, jednostavno ti daju informacije koje ti hoće dati. Uvijek si uskraćen za pravo znanje", opisao je Načinović osjećaj nemoći i zbunjenosti.

Iako među vojnicima i časnicima nije osjetio izravnu političku podjelu, bilo je jasno da se cijeli sustav počeo urušavati.

"Počelo se raspadati, kako to već ide", kratko je sažeo atmosferu unutar zidina vojarne, dok je vani postajalo sve opasnije.

Jezive provokacije usred Ljubljane

Najpotresniji dio njegove priče odnosi se na iskustva koja je doživljavao na ulicama Ljubljane i tijekom straže. Ono što se događalo nije slutilo na dobro...

"Bilo je provokacija na stražama, s onim laserima i takvim stvarima. Nisi znao jesu li to ozbiljne puške ili samo provokacije. I to usred Ljubljane", otkrio je Načinović, opisujući jezivu igru živaca kojoj su vojnici bili izloženi...

Neprijateljstvo nije dolazilo samo kroz prikrivene prijetnje, već je bilo i potpuno otvoreno. Pripadnici slovenske Teritorijalne obrane, ali i obični građani, nisu skrivali prijezir prema uniformi koju je nosio. JNA je u njihovim očima, a poslije se pokazalo da su ljudi bili u pravu, bila agresorska vojska, ali Alvaro Načinović je u toj priči bio kolateralna žrtva - mladić koji je samo služio vojni rok, htio ga što prije odslužiti, a igrom slučaja završio je baš u Ljubljani...

"Teritorijalna obrana, pljuju te ljudi, vrijeđaju... Nemaš pojma što je, u čemu je kvaka, što se dešava. Informacije dobiješ na kapaljku i samo naslućuješ zlo koje će tek doći", prisjetio se Načinović mučnih trenutaka.

Bijeg Hrvata iz vojske i šokantan povratak kući

Srećom po njega, vojni rok mu je istekao u posljednji trenutak. Njegov odlazak, iako regularan, bio je ravan bijegu iz okruženja koje je svakim danom postajalo sve opasnije...

"Ja sam na neki način zbrisao u zadnji čas. Istekao mi je rok. Došao sam u Rijeku i tek sam onda počeo biti svjestan ozbiljnosti situacije. Bio sam šokiran kad sam došao doma i vidio što se dešava. To je već krenulo na zlo", kazao je.

Nažalost, mnogi koji su došli služiti nakon njega nisu bili te sreće. Načinović je otkrio kako je kasnije bio u kontaktu s nekim od Hrvata iz generacije koja je stigla poslije njega i čuo njihove priče o očajničkim pokušajima da se spase od odlaska na ratište.

"Oni su doslovno bježali. Sljedeća generacija je bježala iz kasarne, bježala kući u Hrvatsku da ih se ne pokupi u sastav za Bog zna gdje, za Bosnu ili Slavoniju. Nažalost, neki koji su možda htjeli pobjeći nisu uspjeli. Vjerojatno su završili na drugoj strani, ni krivi ni dužni. Dešavalo se i toga", zaključio je Načinović.

Njegova ispovijest ostaje kao snažan podsjetnik na osobne drame koje su se odvijale iza kulisa velikih povijesnih događaja, pokazujući kako su i najveći sportaši dijelili sudbinu i strahove običnih ljudi u tim teškim vremenima.

