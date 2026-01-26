FREEMAIL
BEHIND THE SCENES /

Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva

26.1.2026.
23:11
Rikardo Stojkovski
Rtl Direkt
Hrvatski rukometaši jučer su pobijedili Švicarsku. Ali, ovo nije još jedna priča o asistencijama, desnim bekovima, taktikama i kalkulacijama kako da Hrvatska dođe do polufinala...Ovo je Malmo behind the scenes. Kako europsko prvenstvo izgleda iz perspektive RTL-ovih novinara, komentatora i snimatelja. Kako je to raditi 15 dana bez odmora? Tko se zasitio skandinavskog sivila? Koji reprezentativac gladan čeka javljanje uživo? Više pogledajte u prilogu

 

