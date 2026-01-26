Vučić progovorio je li imao ikakve veze s brutalnim ubojstvima na 'Sarajevskom safariju'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru za Federalnu televiziju BiH govorio je o navodima o takozvanom „Sarajevskom safariju“, aktualnim američkim sankcijama, vlasničkoj transformaciji Naftne industrije Srbije, odnosima u regiji te političkim tenzijama u Bosni i Hercegovini. Vučić je poručio da Srbija ostaje posvećena stabilnosti, energetskom kontinuitetu i dijalogu, naglašavajući da su odnosi Srba i Bošnjaka „ključni za budućnost Balkana“.

O NIS-u: 'Rafinerija mora raditi'

Govoreći o sankcijama koje su SAD uvele Naftnoj industriji Srbije (NIS), Vučić je rekao da je riječ o procesu koji izravno pogađa cijelu regiju, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

"Amerikanci su uveli sankcije, a mi od 9. listopada nismo mogli uvesti ni kap sirove nafte. Hrvatska je prekinula dotok i rafinerija je izgubila smisao", naveo je.

Dodao je da je rafinerija ponovno pokrenuta nakon dobivanja operativne licence. Naglasio je da je u pregovorima s mađarskim MOL-om inzistirao na jasnim jamstvima. "Nemamo strah da će se dogoditi nešto poput rafinerije u Sisku, jer smo se osigurali. Nije bilo lako to dogovoriti jer oni imaju monopol u srednjoj i jugoistočnoj Europi, a dodatni faktor su američki i ruski utjecaji. Rafinerija mora raditi – minimum 70 posto kapaciteta. Srbija ne može postojati bez rafinerije i to smo unijeli u ugovor", istaknuo je.

Govoreći o ruskom udjelu, naveo je da će Moskva dobiti dogovoreni novac. "Rusi će vidjeti taj novac. Bili smo spremni platiti i dvostruko više od tih 900 milijuna, ali poštujemo njihovu volju i ne želimo kvariti odnose", rekao je.

O Dodiku: 'Nitko ne zaslužuje sankcije'

Komentirajući američke sankcije Miloradu Dodiku, Vučić je rekao da se Srbija ne služi sankcijama kao političkim sredstvom.

"Ne mislim da je itko zaslužio sankcije. To nije jezik suvremenog doba", rekao je.

Dodao je da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH. "Ne možete pronaći nijednu moju izjavu u posljednjih 15 godina koja negira teritorijalni integritet BiH. Namjerno izbjegavam riječ suverenitet jer je on podijeljen prema Daytonskom sporazumu", rekao je.

„Odnosi Srba i Bošnjaka ključni su za budućnost Balkana“, rekao je.

O Srebrenici

Govoreći o Srebrenici, Vučić je ponovio da se protivi priznanju genocida. "Pognuo sam glavu pred žrtvama, pokazao pijetet i poštovanje, ali to nekima nije bilo dovoljno jer su željeli političku predstavu", rekao je.

Rezoluciju u UN-u doživio je kao pokušaj političkog žigosanja Srbije.

Optužbe o 'Sarajevskom safariju'

Vučić je odbacio tvrdnje da je sudjelovao u ratnim zločinima u Sarajevu. "Nikada nisam imao pušku, nikada nisam pucao i nikada nisam ubijao. Sve su to notorne laži", rekao je.

Novinara Domagoja Margetića nazvao je "prevarantom".

Vučić nije isključio mogućnost da zemlje Zapadnog Balkana po ubrzanoj proceduri postanu članice Europske unije zajedno s Ukrajinom. "Nisam siguran, ali ne bih isključio tu mogućnost", rekao je.

