EFEKTNO IZDANJE /

Kraljica bezvremenskog stila: Sanja Musić Milanović pokazala kako učiniti sivo odijelo upečatljivim

Kraljica bezvremenskog stila: Sanja Musić Milanović pokazala kako učiniti sivo odijelo upečatljivim
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sanja Musić Milanović danas je u Zagrebu otkrila rezultate istraživanja naslova "Oglašavanje i marketinško komuniciranje hrane i bezalkoholnih pića u blizini osnovnih škola u Hrvatskoj"

20.2.2026.
14:05
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
Kao voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u, Sanja Musić Milanović danas je u Zagrebu predstavila istraživanje HZJZ i UNICEF o pravilnoj prehrani djece pod nazivom "Oglašavanje i marketinško komuniciranje hrane i bezalkoholnih pića u blizini osnovnih škola u Hrvatskoj".

Sanja Musić Milanović tako je za ovu poslovnu priliku odjenula odijelo koje jamči i toplinu, ali i dobar stil.

Kraljica bezvremenskog stila: Sanja Musić Milanović pokazala kako učiniti sivo odijelo upečatljivim
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Kraljica bezvremenskog stila: Sanja Musić Milanović pokazala kako učiniti sivo odijelo upečatljivim
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sive krojene hlače i pripadajući sako naglašenih ramena kombinirala je uz romantičku ružičastu bluzu povišenog ovratnika, a ni ovaj put nije izostao efektan broš kao modni detalj i osobni pečat čitavog outfita.

Kraljica bezvremenskog stila: Sanja Musić Milanović pokazala kako učiniti sivo odijelo upečatljivim
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Kraljica bezvremenskog stila: Sanja Musić Milanović pokazala kako učiniti sivo odijelo upečatljivim
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako je u provedenom istraživanju sa svojim timom otkrila Sanja Musić Milanović, inače epidemiologinja koja se bavi i problemom prekomjerene težine djece, čak svako treće dijete osnovnoškolske dobi u Hrvatskoj živi s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom. Tu poražavajuću činjenicu objašnjava i podatak da su u blizini brojnih hrvatskih škola djeca izložena velikom broju oglasa za nezdravu hranu te gazirana i zaslađena bezalkoholna pića.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatica postala hit na Zimskim olimpijskim igrama

