Kraljica bezvremenskog stila: Sanja Musić Milanović pokazala kako učiniti sivo odijelo upečatljivim

Kao voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u, Sanja Musić Milanović danas je u Zagrebu predstavila istraživanje HZJZ i UNICEF o pravilnoj prehrani djece pod nazivom "Oglašavanje i marketinško komuniciranje hrane i bezalkoholnih pića u blizini osnovnih škola u Hrvatskoj".

Kako je u provedenom istraživanju sa svojim timom otkrila Sanja Musić Milanović, inače epidemiologinja koja se bavi i problemom prekomjerene težine djece, čak svako treće dijete osnovnoškolske dobi u Hrvatskoj živi s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom. Tu poražavajuću činjenicu objašnjava i podatak da su u blizini brojnih hrvatskih škola djeca izložena velikom broju oglasa za nezdravu hranu te gazirana i zaslađena bezalkoholna pića.