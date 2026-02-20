FREEMAIL
PRODULJENJE PRITVORA? /

Tinejdžeri optuženi za palež Vjesnika! DORH objavio detalje: 'Zapalio je papir iz kutije...'

Tinejdžeri optuženi za palež Vjesnika! DORH objavio detalje: 'Zapalio je papir iz kutije...'
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koje tereti za podmetanje požara u zgradi Vjesnika u studenom prošle godine.

20.2.2026.
15:49
danas.hr
Neva Zganec/PIXSELL
Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koje tereti za podmetanje požara u zgradi Vjesnika u studenom prošle godine.

"Podignutom optužnicom okrivljenici se terete da su 17. studenog 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, zajedno i dogovorno postupali, na način da je na 15. katu zgrade, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije i zapaljeni papir vratio u kartonsku kutiju", navodi općinski DORH.

Ubrzano širenje vatre

U priopćenju Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu nadalje stoji kako je uslijed takvog postupanja obojice 18-godišnjaka došlo do ubrzanog širenja vatre te do požara više katova zgrade koja je u potpunosti uništena čime je prouzročena materijalna šteta velikih razmjera.

U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora u domu protiv obojice okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripreme za rušenje Vjesnika već za vikend? Rok za rušenje krenuo, a jedno pitanje još nema odgovor

VjesnikDorhOptužnica
