Kraj veljače donosi ljubavne promjene: Jedni znakovi će prekinuti, a drugi će se zaručiti

Dok se zima polako bliži svome kraju, astrološka pozornica u veljači 2026. godine postaje neuobičajeno dinamična, donoseći energiju koja će duboko potresti temelje ljubavnih odnosa.

Snažni planetarni tranziti, uključujući dramatičnu pomrčinu Sunca i rijetke planetarne susrete, djelovat će kao katalizatori promjena, tjerajući nas da se suočimo s istinom i donesemo odluke koje smo dugo odgađali.

Za četiri horoskopska znaka, ovo razdoblje bit će posebno sudbonosno, donoseći sve od iznenadnih prekida i oslobođenja do romantičnih zaruka i ostvarenja najdubljih snova.

Ključni astrološki događaji koji oblikuju sudbinu

Kraj veljače obilježen je s nekoliko ključnih nebeskih događaja. Već 17. veljače, prstenasta pomrčina Sunca u znaku Vodenjaka donosi energiju naglih preokreta i sudbinskih otkrića. Pomrčine često djeluju kao kozmički čistači, uklanjajući iz naših života sve ono što više ne služi našem rastu.

Nedugo zatim, oko 22. veljače, Venera u Ribama formira predivan trigon s Jupiterom u Raku, stvarajući jedan od najsretnijih aspekata za ljubav, bliskost i romantiku.

Ipak, kao svojevrsni test zrelosti, 26. veljače Merkur kreće retrogradno u osjećajnim Ribama, otvarajući vrata prošlosti i potencijalnim nesporazumima.

Vodenjak: Vrijeme za radikalnu iskrenost

Za Vodenjake, ovo je najintenzivnije razdoblje u godini. Pomrčina Sunca događa se upravo u njihovom znaku, bacajući snažan reflektor na njihov identitet i osobne odnose. Sve što je bilo skriveno ili potisnuto sada izlazi na površinu s nezaustavljivom snagom.

Mnogi vodenjaci osjetit će neodoljivu potrebu za oslobođenjem od veza koje sputavaju njihovu neovisnost i autentičnost. Mogući su iznenadni prekidi dugogodišnjih partnerstva koja su postala navika, a ne izvor radosti.

S druge strane, ova snažna energija otvara vrata za ulazak u nove, nekonvencionalne odnose koji se temelje na potpunoj iskrenosti i zajedničkoj viziji budućnosti.

Foto: Shutterstock

Ribe: Na korak do ostvarenja snova

Ribe su u središtu romantičnih zbivanja jer Venera, planet ljubavi i ljepote, boravi upravo u njihovom znaku, gdje je njezina energija najsnažnija. Vrhunac mjeseca za njih stiže oko 22. veljače, kada skladan aspekt Venere i sretnog Jupitera donosi val optimizma i prilika za ostvarenje ljubavnih snova.

Za ribe koje su u stabilnim i sretnim vezama, ovo je idealno vrijeme za zaruke, vjenčanje ili donošenje važne odluke o zajedničkom životu. No, kraj mjeseca donosi i izazov u obliku retrogradnog Merkura, koji može vratiti osobu iz prošlosti.

Ovaj povratak zahtijevat će emocionalnu zrelost kako bi se stare rane iscijelile, a ne ponovile.

Lav: Test odnosa i novi počeci

Moćna pomrčina u Vodenjaku događa se u Lavovom polju partnerstva, što izravno utječe na njihove najvažnije odnose, bilo poslovne ili romantične. Lavovi će se suočiti s velikim testom lojalnosti i stabilnosti svojih veza.

Ako je odnos bio na klimavim nogama, energija pomrčine donijet će konačno razjašnjenje i kraj neizvjesnosti. Za neke će to značiti bolan, ali nužan prekid toksičnih dinamika koje su im crpile energiju.

Za druge, ovo će biti prilika da redefiniraju odnos i postave ga na potpuno nove, zdravije temelje. Moguće je da će neobavezno viđanje prerasti u ozbiljnu vezu ili da će se u postojećoj vezi probuditi nova strast.

Foto: Shutterstock

Rak: Sreća napokon kuca na vrata

Rakovi ulaze u razdoblje u kojem postaju pravi ljubavni dobitnici. Sretni planet Jupiter, koji boravi u njihovom znaku, prima podršku od romantične Venere, stvarajući osjećaj emocionalne sigurnosti i ispunjenosti. Naglasak je na stvaranju doma, proširenju obitelji i dubokoj povezanosti.

Rakovi koji su dugo čekali na sljedeći korak od strane partnera mogli bi doživjeti iznenađenje u obliku bračne ponude ili sretnih vijesti o prinovi. Slobodni pripadnici znaka imaju izvanrednu priliku upoznati osobu koja im nudi upravo ono za čime žude: dugoročnu stabilnost, toplinu i osjećaj pripadnosti, a ne samo prolaznu avanturu.