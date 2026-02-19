Stiže rijetka pojava koja se događa svakih 36 godina! Ove znakove čekaju sudbinski preokreti

Dok se polako približavamo 2026. godini, astrološki svijet s nestrpljenjem iščekuje jedan od najznačajnijih nebeskih događaja desetljeća. Naime, 20. veljače, dogodit će se rijetka i moćna konjunkcija Saturna i Neptuna, i to na samom početku zodijaka, na nultom stupnju Ovna.

Ovaj susret, koji se događa otprilike svakih 36 godina, ovoga puta ima posebnu težinu jer se odvija na takozvanoj "točki svijeta", simbolu apsolutnog novog početka.

Spoj Saturna, planeta strukture, discipline i stvarnosti, s Neptunom, vladarom snova, iluzija i duhovnosti, stvara paradoksalnu energiju "arhitekta snova", prisiljavajući nas da svoje najdublje vizije suočimo sa surovom realnošću.

Spoj suprotnosti: Što donosi susret strukture i iluzije?

Da bismo razumjeli dubinu ovog tranzita, moramo promotriti prirodu dvaju planeta. Saturn je naš kozmički učitelj koji postavlja granice, zahtijeva odgovornost i gradi čvrste temelje. On je realnost, struktura i strpljivi rad.

S druge strane, Neptun otapa granice, uvodi nas u svijet mašte, intuicije i kolektivnih snova, ali jednako tako i obmana i razočaranja. Kada se ove dvije energije spoje, događa se svojevrsni kozmički test stvarnosti. Mjehurići iluzija pucaju, a snovi bez pokrića se raspršuju.

Posljednja ovakva konjunkcija dogodila se 1989. godine u znaku Jarca i astrološki je povezana s padom Berlinskog zida, događajem koji je doslovno srušio fizičke i ideološke barijere te preoblikovao geopolitičku kartu svijeta.

Međutim, konjunkcija u Ovnu, vatrenom znaku inicijative i akcije, nije se dogodila još od 1702. godine, što ovom događaju daje notu generacijskog reseta. Od nas se traži da prestanemo samo sanjati o boljoj budućnosti i počnemo je aktivno graditi, korak po korak, ciglu po ciglu.

Proces može biti bolan jer uključuje suočavanje s istinom i odustajanje od onoga što se pokazalo lažnim, ali je nužan za stvaranje nečeg autentičnog i trajnog.

Znakovi na prekretnici: Koga čeka najveća transformacija?

Iako će ovaj tranzit utjecati na čitav svijet, potičući promjene u tehnologiji, društvenim strukturama i duhovnosti, četiri horoskopska znaka osjetit će njegov utjecaj najizravnije i najintenzivnije.

Budući da se konjunkcija događa u kardinalnom znaku Ovna, još tri znaka naći će se na prvoj liniji transformacije.

Ovan: Potpuni reset identiteta

Za ovnove, ova konjunkcija događa se u njihovoj prvoj kući, polju osobnog identiteta, izgleda i životnog smjera. Ovo je doslovno poziv na potpuno novo poglavlje. Stare zablude o sebi, vlastitim sposobnostima i onome što želite od života bit će nemilosrdno razotkrivene.

Možda ćete shvatiti da ste godinama slijedili cilj koji zapravo nije vaš ili da je slika koju projicirate u svijet daleko od vaše prave suštine. Izazov će biti prihvatiti vlastite granice i ranjivost.

Ipak, prilika je monumentalna: izgraditi novi, autentičniji i snažniji identitet, preuzeti ulogu lidera s jasnom vizijom i, što je najvažnije, s realnim planom za njezino ostvarenje.

Vaga: Testiranje temelja u odnosima

Vagama ovaj tranzit aktivira sedmu kuću partnerstva, stavljajući pod mikroskop sve važne odnose, od ljubavnih i bračnih do poslovnih. Sve što je u vašim vezama izgrađeno na iluzijama, nerealnim očekivanjima ili izbjegavanju suočavanja s problemima, sada dolazi na naplatu.

Moguća su velika razočaranja i bolni prekidi, no cilj nije uništenje, već pročišćenje. Ovaj period vas uči postavljanju zdravih granica i definiranju onoga što je uistinu vrijedno truda.

Preživjet će samo oni odnosi koji su utemeljeni na iskrenosti, međusobnoj odgovornosti i zajedničkoj viziji, dok će se ostali raspasti kako bi napravili mjesta za nešto stabilnije i stvarnije.

Rak: Preispitivanje karijere i javnog života

Konjunkcija stvara napeti aspekt prema desetoj kući rakova, polju karijere, statusa i javne uloge. Mnogi rakovi osjetit će duboki zamor i iscrpljenost, shvaćajući da ih profesionalne ambicije više ne ispunjavaju. Može doći do gubitka interesa za dosadašnje ciljeve ili spoznaje da je uspjeh za kojim su težili prazan.

Ovo je vrijeme za preispitivanje definicije uspjeha. Izazov je otpustiti potrebu za vanjskom potvrdom i pronaći dublji smisao u svom radu.

Krajnji ishod može biti velika promjena karijere ili transformacija postojeće uloge kako bi se ona uskladila s vašim istinskim vrijednostima i unutarnjim mirom.

Jarac: Izgradnja novih temelja sigurnosti

Jarčevima, kojima vlada Saturn, ovaj tranzit pogađa četvrtu kuću doma, obitelji i unutarnje sigurnosti. Pritisak će biti usmjeren na privatni život i emocionalne temelje. Na površinu mogu isplivati stari obiteljski tereti, neriješeni odnosi iz prošlosti i obrasci koji su vas iscrpljivali.

Moguće su promjene mjesta stanovanja ili redefiniranje uloge unutar obitelji. Izazov je suočiti se s naslijeđenim strahovima i lažnim osjećajem sigurnosti.

Ovo je prilika za iscjeljenje dubokih korijena i izgradnju stabilnijih emocionalnih temelja koji će vas nositi kroz budućnost, oslobođene tereta prošlosti.