Počinje vladavina riba! Ovim znakovima stižu subdinske promjene, više im ništa neće biti isto

Ulaskom Sunca u znak Riba, koji se događa svake godine oko 18. veljače, započinje razdoblje koje će trajati sve do 20. ožujka, a poznato je po svojoj sanjarskoj i intuitivnoj prirodi.

Vladavina riba briše oštre granice između našeg unutarnjeg i vanjskog svijeta, pozivajući nas na duboko emocionalno pročišćavanje, kreativnost i duhovni rast.

To je vrijeme završetaka, otpuštanja i pripreme za novi ciklus koji donosi proljetna ravnodnevnica i ulazak Sunca u Ovna.

Ova sezona nosi energiju oceana; ona je golema, duboka i ponekad kaotična. Pod vladavinom Neptuna, planeta snova, iluzija i duhovnosti, pozvani smo zaroniti u vlastite osjećaje, suočiti se s prošlošću i prepustiti se strujama života.

Iako je ovo razdoblje introspekcije korisno za sve, astrolozi ističu kako će četiri horoskopska znaka osjetiti najintenzivniji utjecaj i proći kroz sudbinske transformacije koje će im oblikovati budućnost.

Vrijeme velikih odluka i preokreta

Energiju riba ove će godine dodatno pojačati značajni planetarni tranziti koji donose prilike za iscjeljenje, ali i suočavanje s teškim istinama.

Često se unutar vladavine riba događaju pomrčine na osi Djevica-Ribe, koje simboliziraju kulminaciju i otpuštanje svega što nam više ne služi, bilo da se radi o nezdravim navikama, ograničavajućim uvjerenjima ili iscrpljujućim odnosima.

Zbog toga je ovo razdoblje idealno za završavanje starih poglavlja kako bismo mogli započeti nova, oslobođeni tereta prošlosti. Najveći pritisak i priliku za rast osjetit će promjenjivi znakovi: ribe, blizanci, djevica i strijelac.

Foto: ChatGPT

Ribe: Definiranje vlastitog identiteta

Za ribe, ovo je razdoblje solarne revolucije, vrijeme obnove i dubokog osobnog preispitivanja. Nakon godina izazova i pritisaka, posebice dok je Saturn boravio u njihovu znaku, napokon dolazi osjećaj olakšanja i oslobođenja.

Sada je fokus na vama, na vašem identitetu i onome što uistinu želite od života. Vladavina riba donosi vam priliku da steknete jasnoću o svojoj životnoj svrsi i uskladite se s vizijom budućnosti koju priželjkujete.

Mnogim ribama ovo će biti vrijeme ključnih odluka, posebice u partnerskim odnosima, gdje će pomrčina u suprotnoj djevici donijeti ili konačni prekid ili čvrsto opredjeljenje za zajedničku budućnost.

Vrijeme je da s ljubavlju i suosjećanjem otpustite stare verzije sebe i hrabro zakoračite u ono što postajete.

Blizanci: Karijera na životnoj prekretnici

Dok se ribe bave sobom, blizanci će energiju ove sezone najviše osjetiti na području karijere, statusa i javnog života. Planeti u Ribama aktiviraju vaše deseto polje, stavljajući u fokus vaše profesionalne ambicije.

Ovo nije vrijeme za polovična rješenja; vaši postupci sada mogu odrediti smjer vaše karijere u godinama koje dolaze. Astrolozi savjetuju da se posvetite svojim snovima i pokažete disciplinu, jer će se naporan rad višestruko isplatiti. Ipak, ključ uspjeha neće ležati samo u logici i analizi, po kojima ste poznati.

Morat ćete naučiti vjerovati svojoj intuiciji i dopustiti da vas vode unutarnji osjećaji. Mogući su zastoji ili potreba za ispravljanjem starih pogrešaka, ali sve to služi kako biste svoj profesionalni put uskladili sa svojom istinskom svrhom.

Foto: ChatGPT

Djevica: Revolucija u partnerskim odnosima

Kao znak suprotan Ribama, djevice će intenzivno osjetiti sanjivu i kaotičnu energiju ovog razdoblja, posebice u polju partnerstva i odnosa. Naviknuti na red, pravila i kontrolu, mogli biste se osjećati izgubljeno u moru emocija koje donosi vladavina riba. Ovaj period vas izaziva da otpustite potrebu za savršenstvom i prepustite se tijeku događaja.

U središtu pozornosti bit će vaši najbliži odnosi. Mnoge djevice donijet će konačne odluke o tome hoće li produžiti ili prekinuti značajne veze.

Pomrčina Mjeseca u vašem znaku djelovat će kao kozmički reflektor koji će osvijetliti sve ono što ste gurali pod tepih. Vaš najveći saveznik bit će vaš unutarnji glas. Iako se Ribe smatraju najintuitivnijim znakom, vi vladate instinktom, stoga vjerujte svojim osjećajima.

Strijelac: Iscjeljenje počinje kod kuće

Poznati po svom optimizmu i ljubavi prema slobodi i avanturi, strijelci bi se tijekom vladavine riba mogli osjećati pomalo sputano. Introspektivna energija ovog razdoblja usmjerava vašu pažnju prema unutra, na dom, obitelj i emocionalne temelje.

Umjesto vanjskih putovanja, pozvani ste na unutarnje putovanje koje započinje unutar vaša četiri zida. Ovo je vrijeme za rješavanje starih obiteljskih problema, iscjeljivanje odnosa s najbližima i stvaranje osjećaja sigurnosti i pripadnosti.

Moguće su promjene vezane uz mjesto stanovanja ili rješavanje imovinskih pitanja. Shvatit ćete da nikakav vanjski uspjeh, status ili novac ne mogu zamijeniti osjećaj intimnosti i emocionalne ispunjenosti. Vaša transformacija počinje povratkom korijenima.