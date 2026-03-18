Neočekivani dolazak u vilu i suze na ceremoniji: 'Ako mi obojica ponude ružu, odbit ću Karlovu'

U novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' iznenađenje stiže i prije početka cocktail partyja. Petar i Karlo odlučit će posjetiti djevojke u vili kako bi razjasnili neke stvari.

„Da popričamo s dvije djevojke i raščistimo stvari koje su ostale neraščišćene“, najavit će Petar dok će Karlo priznati da želi čuti konačan odgovor jedne od kandidatkinja nakon njihova posljednjeg razgovora.

Iako će djevojke biti sretne što ih vide, mnoge će se zapitati što taj neočekivani dolazak zapravo znači. „Zvuči nešto negativno“, komentirat će jedna od njih.

Razgovori će brzo postati ozbiljni. Jedna će kandidatkinja bez zadrške reći Savršenom: „Hladan si, ne pružaš mi pažnju“, dok će druga priznati da između Karla i nje postoji napetost koja vodi prema sljedećem koraku: „Osjetim da među nama ima nešto i znam da je sljedeće što treba biti poljubac.“

Foto: RTL

Napetosti neće nedostajati i na cocktail partyju. Dok će neke djevojke sve otvorenije razgovarati o svojim osjećajima, druge će priznati da su potpuno zbunjene. „Osjećam se pogubljeno. Malo sam se izgubila u svemu ovome, a nisam htjela“, priznat će jedna od kandidatkinja.

Večer će završiti ceremonijom ruža koja će ponovno donijeti teške odluke i suze. A onda će Savršeni otkriti potpuno novo iznenađenje - ruže u tri različite boje koje će pokazati koliko su zapravo sigurni u svoje osjećaje.

„Zašto bih se ja promijenila samo da dobijem boju ruže?“ zapitat će se jedna djevojka.

Što zapravo znače nove ruže i tko će zbog njih početi sumnjati u svoje mjesto u showu - ne propustite u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka od 21.15 na RTL-u.

