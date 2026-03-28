PORTUGAL WSB /

Nastavlja se dominacija talijanskog majstora na Ducatiju

Svjetsko prvenstvo u Superbikeu ovog je vikenda stiglo u portugalski Portimao. Danas su na rasporedu bile kvalifikacije i utrka u kojoj je svoju dominaciju potvrdio Talijan Nicolo Bulega u Ducatiju.

Nakon što je prošlog mjeseca u Australiji pobijedio u sve tri utrke, danas je nastavio savršen niz. Sutrašnji program počinje sprintom koji je na rasporedu u 12 sati i 10 minuta dok od 16 sati i 30 minuta kreće glavna utrka, a sve možete pratiti na našoj digitalnoj platformi Voyo.

28.3.2026.
20:28
Sportski.net
Superbike
