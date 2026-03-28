LUDNICA NA PLANICI /

Povijesno prvo natjecanje ikada pripalo čudesnoj Slovenki koja prkosi prirodi

Foto: Andrej Tarfila/Shutterstock Editorial/Profimedia

28.3.2026.
19:55
Hina
Andrej Tarfila/Shutterstock Editorial/Profimedia
Slovenska sportska heroina, trostruka uzastopna osvajačica Kristalnog globusa namijenjenog ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa, 21-godišnja Nika Prevc pobjednica je prvog povijestog natjecanja u skijaškim letovima na Planici.

Prevc, koja je u petak na treningu postavila novi svjetski rekord sa 242,5 metra, u subotu je na natjecanju slavila letovima od 228,5 i 221,0 metara koji su joj osigurali 405.3 bodova, odnosno 17.2 više od druge Norvežanke Eirin Kvandal, koja je ostvarila letove od 207,5 i 223,5 metara. Treće je mjesto zauzela Japanka Nozomi Maruyama sa 361.7 bodova (211,5 i 211,0 metara).

Prevc je osvojila Svjetski kup s ukupno 2676 bodova, čak 806 više od druge Maruyame, odnosno 1048 više od treće Norvežanke Anne Odine Stroem.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
