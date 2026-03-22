Scene koje lede krv u žilama! Mladi skakač izgubio svijest nakon stravičnog pada, pao je na glavu

Natjecanje skijaša skakača na letaonici u norveškom Vikersundu, koje se trebalo bodovati za Svjetski kup, otkazano je zbog jakog vjetra.

Nakon što je u subotnje natjecanje uspješno održano, organizatori Svjetskog kupa u skijaškim skokovima u Vikersundu morali su otkazati današnje nadmetanje zbog jakog vjetra.

Problema je bilo već u kvalifikacijama koje su otkazane nakon desetak skokova zbog jakog vjetra. Nažalost, kvalifikacije je obilježio ružan pad Poljaka Kacpera Tomasiaka, koji je na trenutak izgubio svijest.

Vlasnik tri medalje s nedavnih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini je "doletio" na 192 m, a zatim izgubio kontrolu nad skijama i pao udarivši glavom o tlo. Nekoliko minuta mu se pružala pomoć, a potom je odnesen na nosilima. Kasnije su poljski mediji i krovna udruga objavili da je 19-godišnji Poljak dobro, da je pri svijesti i da nije zadobio teže ozljede.

"Tomasiak je pri svijesti, govori, a početni pregledi liječničkog tima nisu otkrili nikakve alarmantne znakove. Kacper je, međutim, pod nadzorom liječničkog tima skijališta," objavio je Poljski savez. Nakon kratke pauze, kvalifikacije su nastavljene, ali su otkazane nakon devet skokova, jer je nastup poremetio promjenjivi vjetar. Vrijeme se nije primirilo pa je otkazano i samo natjecanje.

U Svjetskom kupu nakon 27 održanih natjecanja vodi Slovenac Domen Prevc sa 1.968 bodova, Japanac Ryoyu Kobayashi je drugi sa 1.173 boda, dok je treći Austrijanac Daniel Tschofenig sa 1.049 bodova.