Dvije i pol tisuće natjecatelja iz 30 zemalja: Sportski praznik u Svetoj Nedelji

Jedan od najpoznatijih svjetskih izazova ponovno je u Svetoj Nedelji. Vratio se Spartan Race - ultimativni izazov snage i izdržljivosti. Više od dvije i pol tisuće natjecatelja natječu se u pet različitih utrka u kojima se svaki metar i svaka prepreka slave kao uspjeh. Priča Kristine Livaje.

Pred njima su kilometri prepreka, blata i znoja. Više od dvije i pol tisuće natjecatelja iz 30 zemalja stiglo je u Svetu Nedelju testirati vlastite granice.

"Svake godine ima puno Talijana. Ovo nam nije prvi put — dolazimo ovdje svake godine. Lijepo je mjesto, blizu je Italije i osjeća se to veliko prijateljstvo", kazao je Massimiliano iz Rima.

"Kakva su očekivanja? Završiti utrku haha. 54 godine,tako da.. Šest operacija koljena tako da vidjet ćemo", kažu našička braća Špehar.

Da su godine samo broj potvrđuje i 56-godišnji Marco kojem je ovo 330 utrka, ali i jubilarna 100-ta Trifecta. 100 puta je završio sve tri Spartan distance-na 5, 10 i 21 kilometar.

"Koja je tajna? Počeo sam prije deset godina i nisam ni zamišljao da ću doći do 100. Volim ovaj sport. Volim ovu Spartan obitelj. To je sport, ali je i obitelj. Volim putovati, a ovdje imamo i sport i putovanja", kaže Marco iz Italije.

Konkurencija je jaka, poligon zahtjevan, no što je najteže?

"Za početak moje tijelo, moja težina, ali mislim da je um jači od tijela tako da idemo gazimo. Ovo je sve mentalna snaga i ovdje dolazimo. Imam dugačak razgovor s Bogom i sa samim sobom", rekao je Marko iz Srbije.

Jedino od čega su natjecatelji strahovali je jučerašnje vrijeme.

Iskreno, jučer smo i došli ovdje i stvarno, kad smo vidjeli koji je vjetar u pitanju, bilo je malo sumnjivo, ali srećom smanjilo se i očekujem da će biti dobra trka", kaže Strahinja.

A utrka očekuje i gradonačelnika Svete Nedelje, ali u ulozi natjecatelja.

"Pa s obzirom da sam se dosta udebljao? Evo, samo ću ići na jednu utrku, idem samo navečer, ali mi je prijatelj iz općine Stupnik. Gospon Crnečki, Evo sad otišao na ovu utrku od 21 kilometar. Rekao sam da ću ga pričekati bez obzira koliko mu dugo trebalo da završi utrku", kazao je gradonačelnik.

Još dugo nije do 2028 i Los Angelesa kad će ovakva slična dionica po prvi puta biti dio Olimpijskih igara u sklopu modernog pentatlona.

"Na Hvaru u desetom mjesecu imamo i tu disciplinu koja je olimpijska. Tako da im je ovo sigurno jedna dobra priprema i za tu uvertiru nećemo pred Olimpijske igre", kaže organizator Ivan Zrinušić.

Što kažu natjecatelji jesu li spremni i za takav izazov?

"Uh, jako teško. Nemam godina, malo sam, malo sam stariji tako da teško, ali tko zna ako može Đoković s 38 Možda mogu i ja", rekao je Strahinja.

Spartan vikend završit će sutra Sprint utrkom na 5 km i još jednom izbrisati granicu između sporta i avanture.