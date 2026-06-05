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EMOTIVAN PRIZOR /

Nakon sprovoda Sejde Bešlić: Nepoznati muškarac prišao sinu Dini s neočekivanim darom

Nakon sprovoda Sejde Bešlić: Nepoznati muškarac prišao sinu Dini s neočekivanim darom
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Gesta nepoznatog čovjeka ganula je prisutne te dodatno pokazala koliko poštovanja i ljubavi javnost gaji prema obitelji Bešlić, koja ovih dana prolazi kroz jedno od najtežih životnih razdoblja

5.6.2026.
8:46
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
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U javnosti se i dalje s tugom govori o odlasku Sejde Bešlić, supruge glazbene legende Halida Bešlića, koja je preminula nakon duže bolesti. Posljednji ispraćaj održan je na Gradskom groblju Bare u Sarajevu, gdje su se od nje oprostili obitelj, prijatelji i brojni poštovatelji obitelji Bešlić.

Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da je Halid Bešlić još za života izrazio želju da jednog dana bude pokopan upravo uz svoju suprugu. Iako kao jedan od najvećih glazbenika regije ima pravo na mjesto u Aleji velikana, njegova najveća želja bila je da vječni počinak pronađe pored Sejde.

Nakon sprovoda Sejde Bešlić: Nepoznati muškarac prišao sinu Dini s neočekivanim darom
Foto: STR-9998/PIXSELL

Od Sejde su se oprostile i brojne javne osobe. Među njima je bila i pjevačica Nada Topčagić, koja je ispod jedne objave ostavila emotivnu poruku.

"Draga Sejda, neće te ništa više boljeti, kraj tvoga Halida. Neka vam je laka zemlja", napisala je Topčagić uz emotikon srca.

Dirljiva gesta nepoznatog čovjeka

Dirljiv trenutak dogodio se i nakon pogreba. Naime, Sejdinom sinu Dini prišao je nepoznati muškarac iz okupljene mase te mu uručio poseban dar, uokvirenu obiteljsku fotografiju. Na fotografiji su zajedno Dino, njegova supruga i djeca te njegovi roditelji, Halid i Sejda Bešlić.

Gesta nepoznatog čovjeka ganula je prisutne te dodatno pokazala koliko poštovanja i ljubavi javnost gaji prema obitelji Bešlić, koja ovih dana prolazi kroz jedno od najtežih životnih razdoblja.

Halid BešlićSejda BešlićDino Bešlić
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