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BORBA ZA TROFEJ /

Evo gdje i kada možete gledati finale Hrvatske i Portugala u President's Cupu

Evo gdje i kada možete gledati finale Hrvatske i Portugala u President's Cupu
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Foto: hrs.hr/Jure Banfi/kolektiff

Pobjedom protiv Portugala, hrvatski ženski rukomet ostvario bi nesvakidašnji i jedinstven pothvat

7.8.2026.
8:41
Antonela Ištvan
hrs.hr/Jure Banfi/kolektiff
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Hrvatska mlađa juniorska ženska rukometna reprezentacija (U18) na korak je do povijesnog uspjeha. Nakon ispadanja iz glavnog ždrijeba Svjetskog prvenstva u Rumunjskoj, naše su djevojke pokazale karakter i osigurale finale President's Cupa. U borbi za 17. mjesto i prestižni trofej čekaju ih vršnjakinje iz Portugala.

Dominacija nakon teškog starta

Nakon teškog starta na prvenstvu, naše mlade rukometašice u razigravanju su pokazale pravo lice. Redom su padale Češka, Meksiko te na kraju i Tunis u ključnom susretu za finale. Pobjeda od 33:23 protiv Tunižanki ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje, a Hrvatska je od početka nametnula svoj ritam i potvrdila ulogu favorita. Time je s maksimalnim učinkom stigla do posljednje stepenice u ovom dijelu natjecanja, a istaknula se Antea Jerković sa sedam pogodaka.

Evo gdje i kada možete gledati finale Hrvatske i Portugala u President's Cupu
Foto: Hrs.hr/Jure Banfi/kolektiff

U lovu na 'trostruku krunu'

Pobjedom protiv Portugala, hrvatski ženski rukomet ostvario bi nesvakidašnji i jedinstven pothvat. Naime, seniorska reprezentacija osvojila je President's Cup na Svjetskom prvenstvu 2025., a isti je uspjeh ponovila i juniorska (U20) selekcija na svom svjetskom prvenstvu ove godine. Osvajanje ovog natjecanja i u U18 ukonkurenciji zaokružilo bi nevjerojatnu "trostruku krunu", što je rijetkost u svjetskim razmjerima.

Finale President's Cupa između Hrvatske i Portugala igra se u petak u 17:30 sati, a moći ćete ga pratiti u izravnom prijenosu na platformi Voyo.

Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaPortugal
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