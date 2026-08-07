Evo gdje i kada možete gledati finale Hrvatske i Portugala u President's Cupu

Hrvatska mlađa juniorska ženska rukometna reprezentacija (U18) na korak je do povijesnog uspjeha. Nakon ispadanja iz glavnog ždrijeba Svjetskog prvenstva u Rumunjskoj, naše su djevojke pokazale karakter i osigurale finale President's Cupa. U borbi za 17. mjesto i prestižni trofej čekaju ih vršnjakinje iz Portugala.

Dominacija nakon teškog starta

Nakon teškog starta na prvenstvu, naše mlade rukometašice u razigravanju su pokazale pravo lice. Redom su padale Češka, Meksiko te na kraju i Tunis u ključnom susretu za finale. Pobjeda od 33:23 protiv Tunižanki ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje, a Hrvatska je od početka nametnula svoj ritam i potvrdila ulogu favorita. Time je s maksimalnim učinkom stigla do posljednje stepenice u ovom dijelu natjecanja, a istaknula se Antea Jerković sa sedam pogodaka.

Foto: Hrs.hr/Jure Banfi/kolektiff

U lovu na 'trostruku krunu'

Pobjedom protiv Portugala, hrvatski ženski rukomet ostvario bi nesvakidašnji i jedinstven pothvat. Naime, seniorska reprezentacija osvojila je President's Cup na Svjetskom prvenstvu 2025., a isti je uspjeh ponovila i juniorska (U20) selekcija na svom svjetskom prvenstvu ove godine. Osvajanje ovog natjecanja i u U18 ukonkurenciji zaokružilo bi nevjerojatnu "trostruku krunu", što je rijetkost u svjetskim razmjerima.

Finale President's Cupa između Hrvatske i Portugala igra se u petak u 17:30 sati, a moći ćete ga pratiti u izravnom prijenosu na platformi Voyo.