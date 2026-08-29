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ZAJEDNIŠTVO, PJESMA, DOMOLJUBLJE /

Matija stigao na Thompsonov koncert: 'Tata se borio za državu, proveo dosta na ratištu'

Vukovar je pod posebnim prometnim i sigurnosnim režimom zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona čiji će prihod pomoći dovršetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnji nogometnog stadiona u Vukovaru. 

Od jutra na ulicama grada gužva. Slobodnog smještaja danima nema ni u široj okolici pa su ga mnogi ponudili besplatno. 

"Tata se borio za državu, proveo dosta na ratištu, sjećam se tih dana, to su ti neki trenuci" kaže nam Matija Brdsko iz Ivanić Grada.

 

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29.8.2026.
19:15
Marina Brcković
Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertVukovar
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