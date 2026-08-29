Ivan iz Njemačke: 'Vozio sam 12 sati, spavat ću u autu. Za Thompsona ništa nije problem'

SVAKI KREVET POPUNJEN /

Grad Vukovar danas očekuje najveći humanitarni koncert u svojoj povijesti. Oko 100 tisuća ljudi, dakle 5 puta više nego što ima stanovnika stiglo je na koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom "Vukovar – Zajedno za budućnost“.

U gradu su zbog toga uvedene posebne prometne i druge mjere kako bi se izbjeglo blokade i moguće probleme.

Od jutra su na ulicama tisuće ljudi koji su stigli iz mnogih krajeva Hrvatske, ali i cijelog svijeta. Prihod od koncerta bit će doniran za dovršetak Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te za izgradnju novog Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru, u kojem inače već danima, kao ni u okolici nema slobodnog smještaja.

"Dolazim iz Njemačke. Vozio sam 1100 kilometara, 12 sati. Spavat ću u autu, ništa mi nije problem. Za Thompsona nije ništa problem", rekao nam je Ivan iz Njemačke.

A uoči sutrašnjeg Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu odana je počast hrvatskim žrtvama, a ministru Tomi Medvedu se u obilasku masovne grobnice Petrovačke dole pridružio i sam Marko Perković.

O svemu tome razgovarali smo sa zamjenikom gradonačelnika Vukovara Filipom Sušcem. Više pogledajte u videu.