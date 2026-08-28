Pero i Ljiljana ponudili svoj dom obitelji koja na Thompsonov koncert stigla iz Zagreba: 'Jedno srce i duša'

Vukovar se priprema za veliki sutrašnji koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se 100 tisuća ljudi, a na snazi su posebne prometne mjere.

Koncert je humanitarnog karaktera. Zarada ide za izgradnju stadiona 12 redarstvenika u Vukovaru i novog studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. Mnogi su na koncert stigli već danas.

Iz Vukovara se javila reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić, koja ističe da su smještajni kapaciteti u gradu popunjeni. Dio posjetitelja je stigao automobilima, neki organiziranim prijevozom autobusima, neki su stigli kod prijatelja.

Gospodarska zona je potpuno transformirana za koncert. Postavljeni su velika pozornica, rasvjeta, ozvučenje te se uskoro očekuje početak generalne probe.

Obitelj ponudila smještaj posjetiteljima

U Vukovaru smo razgovarali s obitelji koja je otvorila vrata svog doma posjetiteljima koncerta iz Zagreba.

"Kao član Hrvatskih suverenista i predsjednik Kluba vijećnika Hrvatskih suverenista u Vukovaru, bio sam upućen od početka u organizaciju. Vidio sam da se događa pozitivna energija pa smo supruga i ja odlučili da ćemo naš stan ustupiti obitelji koja nam se prva javi", otkrio je domaćin Pero.

Njegova supruga Ljiljana objasnila je kako su se povezali s gostima, Monikom i Danijelom, koji su na koncert stigli iz Zagreba. "Popratila sam društvene mreže, vidjela objavu gospođe. Ja sam joj se javila, razmijenili smo brojeve i to je to", dodala je.

Monika Šimunec iz Zagreba kaže da na sutrašnjem koncertu očekuje mir i zajedništvo. "Jedno srce i duša, da pokažemo svima kako se ljubi domovina. Bog, domovina, obitelj", kazala je, a njezin suprug Danijel otkrio da mu je omiljena Thompsonova pjesma Dolazak Hrvata.

Kapaciteti popunjeni

On isto očekuje dobru atmosferu i da sve prođe u redu.

Pero i njegova obitelj također stižu na koncert. Kaže da očekuju puno ljubavi, prijateljstva te spektakl glazbe i domoljublja.

Razgovarali smo i s pročelnicom gradskog ureda za gospodarstvo Majdom Jakšom koja ističe da su kapaciteti u Vukovaru i bližoj okolici popunjeni.

"Nismo sigurni za okolne županije, ali grad Vukovar je ponudio alternativu. Svi koji nisu uspjeli naći smještaj, ako imaju svoje šatore, mogu doći u Osnovnu školu Blage Zadre gdje im je osiguran sanitarni čvor i voda", objasnila je.

Najavila je i da će radno vrijeme ugostiteljskim objektima biti produženo do četiri ujutro za tri dana.