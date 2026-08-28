Dvije godine, žalba i put oko Afrike: Zagrepčani napokon dočekali veliku promjenu

Dvije godine čekanja i više od 800 tisuća eura trebalo je da ponovno prorade pokretne stepenice kod zagrebačkog Glavnog kolodvora.

Stepenice su sada napokon u funkciji, što je razveselilo brojne građane koji ih svakodnevno koriste na putu prema javnom prijevozu i središtu grada.

"Napokon rade, nakon koliko, dvije godine? Hvala tko god je ovo uspio, svaka čast", komentirala je jedna prolaznica, dok je Ivica iz Krapine rekao da je već potpuno zaboravio na njih.

Kvar, žalba i put oko Afrike

Problem je počeo sredinom 2024. godine. Grad je najprije najavio popravak, a potom odlučio potpuno zamijeniti stepenice. Natječaj je dodatno usporila žalba jednog od ponuditelja.

Ni nakon odabira izvođača problemi nisu završili. Nove stepenice trebalo je proizvesti u Kini, a njihov dolazak u Zagreb produljio je rat na Bliskom istoku.

"Zbog nesigurnosti u Crvenom moru i pristupu Sueskom kanalu, one nisu mogle biti dostavljene tom prečicom. Morale su ići skroz oko Afrike i taj put je dugo trajao", objasnio je Luka Korlaet.

Grad je prije natječaja morao riješiti i spor oko vlasništva, a nakon što su stepenice montirane u lipnju, čekalo se još gotovo tri mjeseca da ih se pusti u pogon.

"Pa to nema ni u jednoj normalnoj državi. Ne samo na Balkanu, nego u cijeloj Europi. To je nevjerojatno", komentirao je Ivica.

Nakon dvije godine čekanja, puta preko pola svijeta i više od 800 tisuća eura troška, pokretne stepenice kod Glavnog kolodvora konačno ponovno rade.