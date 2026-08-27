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OTPAD U JEŽDOVCU /

Tomašević otvorio Pandorinu kutiju: 'To je organiziran kriminal. Zna se tko su'

Tomašević otvorio Pandorinu kutiju: 'To je organiziran kriminal. Zna se tko su'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na press konferenciji gradonačelnik je odgovarao na pitanja o otpadu u Zagrebu, aktualnim prometnim radovima i drugim gradskim temama

27.8.2026.
13:27
danas.hr
Igor Kralj/PIXSELL
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Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na press konferenciji u četvrtak kazao je da bi oko 90 posto radova u Zagrebu trebalo završiti do početka školske godine.

Najavio je završetak radova na zapadnom dijelu Zelenog vala, križanju Zvonimirove i Šubićeve te tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj.

Radovi na nadvožnjaku na križanju Selske i Zagrebačke avenije trajat će do listopada, ali bi nova regulacija trebala ponovno omogućiti dvije trake u svakom smjeru po Selskoj i skretanja koja su posljednjih tjedana bila zabranjena.

"Zabrana tih skretanja na Selskoj danas će se kasno popodne ukinuti", rekao je Tomašević. Sarajevska cesta, dodao je, trebala bi biti otvorena u drugoj polovici rujna.

Ilegalni otpad u Ježdovcu

Govoreći o ilegalnom odlaganju otpada u Ježdovcu Tomašević je ustvrdio kako je sve povezano s organiziranim kriminalom te da su njegova saznanja već proslijeđena državnim institucijama nadležnima za njegovo suzbijanje.

Odbacio je usporedbe sa slučajem ilegalnog otpada u Gospiću.

"Ja mislim da je to uspoređivanje krušaka i jabuka. Ono što je očito problem u Gospiću jest situacija da se uvozi opasni otpad u Hrvatsku, i to takav opasni otpad koji se nema gdje legalno odložiti u Hrvatskoj niti ga se gdje može obraditi", rekao je.

Podsjetimo, Ježdovec je godinama najveće žarište ilegalnog odlaganja otpada u Zagrebu. U Ježdovečkoj šumi i okolici završavaju velike količine uglavnom građevinskog i glomaznog otpada, a problem traje najmanje desetljećima.

Tomašević: Radi se o organiziranom kriminalu

Prvi čovjek Zagreba o Ježdovcu je rekao da se ondje otpad ilegalno odlaže desetljećima te da Grad pokušava problem suzbiti fizičkim barijerama, nadzornim kamerama i dronovima kojima se identificiraju kamioni.

"Radi se o organiziranom kriminalu. Organizirani kriminal nije nešto što mi možemo rješavati putem komunalnih redara", rekao je Tomašević.

Dodao je da je svoja saznanja "itekako prenio nadležnim državnim institucijama koje se bave suzbijanjem organiziranog kriminala".

"Svi znaju o kojem se pojedincu radi, o kojoj se grupi ljudi radi, o kojim se obiteljima radi, koje imaju firme koje su registrirane na ljude koji nemaju nikakvih prihoda, pa onda bilo kakvi prekršaji i financijske kazne na njih nemaju efekta, pa prebace s jedne firme na drugu", rekao je.

Naglasio je da u Ježdovcu otpad ne odbacuju građani, nego, kako tvrdi, tvrtke koje na tome zarađuju. "To nisu građani koji odlože svoj otpad u Ježdovcu. To su firme koje zarađuju na tome. I znamo tko se time treba baviti", rekao je.

Nema informacija o opasnom otpadu na Borovju

Tomašević je govorio i o zahtjevima stanovnika Borovja da se ispita postoji li ondje zakopani opasni otpad. Rekao je da Grad nema takva saznanja te podsjetio da su analize tla na tom području provođene 2013. i 2014. godine.

"Nije bilo nikakvih onečišćujućih tvari. Ako treba opet nešto provjeriti, bilo kakve prijave, naravno da ćemo to napraviti", rekao je.

Na pitanje o velikoj količini otpada na prostoru bivšeg Diokija Tomašević je rekao da se radi o privatnom zemljištu na kojem Grad nema ovlasti postupati.

"Mi tu kao Grad Zagreb ama baš nikakvu nemamo nadležnost nad time, zato što se radi o privatnom zemljištu, znači ne o javnoj površini", rekao je. Dodao je da je Grad zbog toga bio u intenzivnoj komunikaciji s Državnim inspektoratom.

"Mislim da je to dosta veliki problem iz perspektive opasnosti od požara", rekao je Tomašević. Prema informacijama kojima raspolaže, novi vlasnik počeo je uklanjati otpad s lokacije.

Otpad u Kosnici

Tomašević je komentirao i ilegalno odlaganje otpada na području Kosnice, koja nije na teritoriju Zagreba, ali bi eventualne posljedice mogle utjecati i na grad.

Rekao je da je razgovarao s gradonačelnikom Velike Gorice te da su se dogovorili pokušati dodatno poboljšati suradnju komunalnih redarstava dvaju gradova. "Svima nam je u interesu da to ilegalno odlaganje stane", rekao je.

Tomislav TomaševićGrad ZagrebIlegalni OtpadJeždovecRadovi Na CestiSarajevska Ulica
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