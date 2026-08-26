Zagrepčani (i svi drugi) rekli svoje: 'Trebaju raditi svaki dan, i petkom i svetkom!'

Zagreb se nakon ljetnog zatišja ponovno puni automobilima, a s povratkom građana u grad vraćaju se i dobro poznate prometne gužve. Situaciju dodatno otežavaju brojni radovi, raskopane prometnice i privremene regulacije prometa.

Glavni grad i dalje je veliko gradilište. Na brojnim lokacijama izvode se radovi, zbog čega nastaju gužve i usporavanja, a dio prometnih pravaca i dalje je izmijenjen.

Problema nemaju samo vozači. Zbog radova izmijenjen je promet pojedinih tramvajskih linija, dok su putnici na nekim relacijama upućeni na zamjenske autobuse. Zbog svega toga mnogi građani ponovno troše više vremena na svakodnevna putovanja gradom.

Kako ocjenjujete organizaciju radova i prometa u Zagrebu?

Na Facebook profilu RTL-a Danas pitali smo građane: „Kako ocjenjujete organizaciju radova i prometa u Zagrebu?“

Komentari su, očekivano, podijeljeni. Dok jedni kritiziraju organizaciju i smatraju da se radovi predugo razvlače, drugi poručuju kako je najvažnije da se konačno radi i da će kratkoročne gužve dugoročno donijeti bolje i sigurnije prometnice.

„Odlično, otkad su na vlasti sve su raskopali i ništa nisu završili“, napisao je Stjepan.

Robert je bio još izravniji: „Organizaciju ČEGA i GDJE točno? Prometne logike i neizvođenja radova.“ „Kog smo birali, još nam je i dobro“, kratko je komentirao Hrvoje.

No, nisu svi nezadovoljni. Marko smatra da bi radove trebalo izvoditi intenzivnije, uključujući i noću.

„Radovi se trebaju odrađivati svaki dan, i petkom i svetkom, koristiti noći jer je ugodnije raditi, mali promet. Preko dana gužva, vozači nestrpljivi, ne planiraju svoju vožnju, velika mogućnost udesa zbog nervoze. Radovi se moraju napraviti jer neke stvari su godinama zanemarivane“, poručio je.

'Ako se radi - ne valja, ako se ne radi - isto'

Sličnog je mišljenja i Zvjezdana: „Super! Samo neka rade. Tak se u Zagrebu 20 godina nije nikaj događalo ni radilo osim fontana i zlatnih kvaka, a sendvičari se neka izjedaju.“

„Ako se radi, ne valja, ako ne radi, isto“, napisala je Gordana.

Ipak, dio građana poziva na strpljenje. „Pa okej, bolje da se dela nego da se furt vozimo po rupama i lošim pa na kraju i nesigurnim prometnicama. Malo bumo se strpili pa bu bolje nam svima“, piše Branimir.

„Odlično! Samo naprijed!“, poručila je Nina. Na probleme s prometom ne gledaju svi jednako. Željka, primjerice, smatra da je situacija prihvatljiva: „Sve je ok, busevi po Zvonimirovoj idu često, vidi se da su radovi pri kraju.“