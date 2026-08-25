Totalni prometni kaos u Zagrebu! Pogledajte što je naša kamera snimila u jednoj minuti

Do početka nastave ostalo je 12 dana, a u Zagrebu je zbog radova posebno reguliran promet na čak 20 lokacija. Gužve su sve veće, a povratkom Zagrepčana s godišnjih odmora vraća se i prometni kaos.

Koliko se vozači pridržavaju privremene prometne regulacije, najbolje pokazuje situacija na križanju Zagrebačke avenije i Selske ceste. U samo jednoj minuti na tom smo raskrižju izbrojili najmanje pet prometnih prekršaja.

U tijeku su radovi, uvedena je posebna regulacija prometa, no malo tko je se pridržava. Zbog toga promet na toj lokaciji kontrolira i policija.

Foto: rtl danas

Iako je tamo skretanje ulijevo zabranjeno, prekršaji se viđaju gotovo pri svakom zelenom svjetlu. „To je sve naopak'! Plus fali prometne kulture odavno u Zagrebu, to nije uopće čudno“, kaže Đuro Bartulin iz Zagreba.

Stanari svakodnevno slušaju trube

Nervozni vozači i trubljenje tako su postali realnost stanara u obližnjim zgradama.

„Svaki dan slušanje ovih trubljenja, ja ne mogu vjerovati da ljudi stvarno ne čitaju znakove i da rade stvarno takve gužve tu. Policija bi mogla toliko kazni dnevno ispisati tu, to je nešto strašno!“, kaže Ivana Memić.

Slično govori i Branko, koji stanuje na Knežiji.

„Svaki dan je ovakav nered. Tu stanujem na Knežiji i čujem ovu trubnjavu, ovaj nered. Svak' ide kako hoće, a to nije dobro. Evo vidite ovo, ovo lijevo ne smije ići, onda tu napravi kaos. Ja to malo gledam, ja se zabavljam i onda mi je to dobro“, kaže kroz smijeh.

Stručnjak: Ovo je najkritičnija točka

Profesor prometnog fakulteta smatra da je upravo ovo najkritičnija točka među svim privremenim prometnim regulacijama ovog ljeta u Zagrebu.

Problem dodatno stvaraju navigacijski uređaji koji ne prate uvijek aktualnu prometnu regulaciju.

„Dosta ljudi koristi navigacije, navigacije nisu ažurirane, znači treba neko vrijeme dok se nova regulacija vidi u navigacijama i onda vas vode u ta zabranjena skretanja i tu dolazi do dosta problema, isto tako i ta signalizacija je mogla biti malo jasnija, malo detaljnija“, objašnjava Marko Ševrović, prometni stručnjak i profesor Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

Život se krajem kolovoza polako vraća u grad. A time i prometni kaos. Prema podacima sa službenih stranica Grada Zagreba, u tijeku su radovi na osam lokacija, dok su privremene regulacije prometa na snazi na ukupno 20 lokacija.

Ševrović smatra da, unatoč problemima koje radovi trenutačno stvaraju, obnovu infrastrukture treba pozdraviti.

„Infrastruktura se mora obnavljat, imali ste situaciju gdje se nekoliko stvari nagomilalo kroz godine kad se nije radilo. Sad se to sve radi odjednom, al to trebamo u stvari pozdraviti“, kaže.

ZET u obnovu pruga uložio više od osam milijuna eura

Profesor procjenjuje da bi radovi mogli biti gotovi do početka školske godine, kako i najavljuju iz Grada.

Egzodus Zagrepčana tijekom ljeta iskoristio je i ZET za obnovu tramvajskih pruga. U Branimirovoj, Zvonimirovoj i Vukovarskoj ulici u obnovu je uloženo više od osam milijuna eura.

Dio radova već je završen.

„Puštena je u promet ulica grada Vukovara u smislu ponovne uspostave tramvajskog prometa, također i Šubićeva ulica, ono što nam je od radova preostalo je zapravo Zvonimirova ulica, dionica od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice dugačka gotovo dva kilometra“, kaže Silvija Zidarić, voditeljica Ureda marketinga i odnosa s javnošću ZET-a.

Do početka školske godine ostala su dva tjedna. Sat otkucava – za građevinare na zagrebačkim cestama.