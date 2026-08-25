Ljubavna priča Dolly Parton i Carla Deana trajala je gotovo 60 godina, a o njoj se malo zna

Carl Dean, voljeni suprug glazbene preminule legende Dolly Parton, umro je u 82. godini, ostavivši iza sebe jednu od najdugovječnijih i najmisterioznijih ljubavnih priča showbusinessa. Iako ne više na ovome svijetu, od danas su ponovno zajedno. Proveli su zajedno gotovo šest desetljeća, no Dean je za javnost ostao enigma. Dok je Parton gradila globalnu karijeru, on je svjesno birao život u sjeni, daleko od bljeskova fotoaparata. Njihova veza prkosila je svim pravilima slave.

Sudbonosni susret

Njihova priča započela je gotovo filmski. Prvog dana kada je osamnaestogodišnja Dolly Parton stigla u Nashville 1964., s koferom punim snova i prljave odjeće, uputila se u praonicu. Ondje ju je ugledao Carl Dean, tada 21-godišnjak, prolazeći u kamionetu.

"Moja prva misao bila je 'Oženit ću tu djevojku'. Druga je bila 'Gospode, kako dobro izgleda'", prisjetio se Dean godinama kasnije, piše ET. Iako je Dolly isprva bila oprezna, pala je na njegov šarm i činjenicu da ju je, kako je rekla, "gledao u lice dok je pričao". Vjenčali su se dvije godine kasnije na tajnoj ceremoniji u Georgiji. Njezina izdavačka kuća smatrala je da će brak naštetiti karijeri, pa su svečanost održali daleko od javnosti, uz prisustvo samo Dollyne majke i svećenika.

Foto: ABC/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Život izvan svjetla reflektora

Deanova odbojnost prema slavi postala je jasna vrlo rano. Godine 1966. Dolly ga je nagovorila da joj se pridruži na dodjeli BMI nagrada. Bilo je to prvi i posljednji put. "Čim smo izašli, počeo je skidati smoking i rekao mi: 'Sretan sam zbog tebe i želim da ostvariš sve što želiš. Ali nemoj me više nikada zvati na jedno od ovih prokletih događanja'", ispričala je Parton. I nikada više nije. Dok je ona postajala globalna ikona, Dean je vodio miran život, posvećen svom poslu asfaltiranja. Njegova odsutnost poticala je znatiželju, pa i glasine da ne postoji. Dolly je tu tajnovitost štitila. "On nije izabrao ovakav život, izabrao je mene. A ja sam izabrala takav život. Ali možemo držati naše živote odvojenima i zajedno", objasnila je. On je bio njezino sidro u stvarnom svijetu.

Foto: ABC/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Tiha muza

Iako fizički odsutan s pozornica, Carl Dean bio je itekako prisutan u glazbi Dolly Parton. Njezin hit "Jolene" djelomično je inspiriran crvenokosom bankarskom službenicom koja je poklanjala "malo previše pažnje" njezinom suprugu.

"Postala je to interna šala među nama. Govorila bih mu: 'Dovraga, provodiš puno vremena u banci. Ne vjerujem da imamo toliko novaca'", otkrila je Parton. Pjesma "Just Because I’m a Woman" nastala je kao odgovor na Deanovo razočaranje kada je saznao za njezine veze prije njega. Njegov utjecaj osjetio se do kraja njezine karijere. Upravo je Deanova ljubav prema hard rocku i bendovima poput Led Zeppelina bila ključni poticaj da Parton snimi svoj hvaljeni rock album "Rockstar" 2023. godine. On je bio njezina tiha muza čiji je duh prožimao njezino stvaralaštvo.

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Recept za sreću

Na pitanje o tajni njihova braka, Parton je često odgovarala s humorom: "Često putujem!". Iza šale krila se istina o prostoru i međusobnom poštovanju. "Potpuno smo različiti, ali to je ono što našu vezu čini zabavnom", rekla je. U slobodno vrijeme živjeli su jednostavno, uživajući u vožnjama kamperom i zaustavljajući se u restoranima brze hrane. Nikada nisu imali djecu, što je Parton objasnila kao Božji plan. Vjerovala je da joj je to dalo slobodu da se posveti karijeri i da "sva djeca svijeta mogu biti njezina", što je ostvarila kroz humanitarni rad. Njihova veza bila je utočište, svijet za sebe koji su ljubomorno čuvali. "Riječi ne mogu opisati ljubav koju smo dijelili više od 60 godina", poručila je Dolly nakon njegove smrti, potvrdivši da je njihova priča, iako skrivena od svijeta, bila ona prava.