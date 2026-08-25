Rijetka fotografija Tajči s trojicom sinova oduševila pratitelje: 'Divna obitelj'

Naša glazbena ikona Tatjana Cameron (56), svima poznatija kao Tajči, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu seriju fotografija koje odišu toplinom i obiteljskom srećom. Ovoga puta, povod nije bila glazba koja ju je proslavila, već čarobno putovanje u Pariz sa svoja tri sina - Danteom, Amadeusom i Blaisom. Kroz dirljiv opis i galeriju fotografija, Tajči je otkrila kako su stvorili uspomene za cijeli život, pronalazeći magiju u malim, neplaniranim trenucima.

Spontana čarolija grada svjetlosti

Iako su posjetili nezaobilazne pariške znamenitosti poput Eiffelovog tornja, Elizejskih poljana i Louvrea, pjevačica je naglasila kako se prava čarolija krila u spontanim iskustvima. "Znala sam da će Pariz biti magičan. Također sam znala da možete planirati vidjeti znamenitosti, ali ne možete isplanirati magiju", napisala je Tajči. Upravo su njeni sinovi, kako kaže, pronašli "toliko cool mjesta i, što je još važnije, predivnih iskustava".

Obitelj je tako uživala u stiskanju kroz uske prolaze kultne knjižare Abbey Bookshop, ispijanju kave i pisanju pisama samima sebi u budućnosti te plesanju u legendarnom jazz klubu Le Caveau de la Huchette. Kako bi doživjeli Pariz u potpunosti, večerali su i u najstarijem pariškom restoranu Le Procope povijesnom mjestu koje su nekada posjećivali Voltaire i Benjamin Franklin. Nisu propustili ni klasične pariške užitke - kupili su baguette i sir te u njima uživali na klupi u parku, a podno Eiffelovog tornja nazdravili su vinom i čokoladama.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Hrvatski trag na pariškim ulicama

Tajči, koja već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, pokazala je da veza s domovinom ostaje snažna. Pažljivim promatračima nije promaknuo jedan poseban detalj na fotografijama. Naime, jedan od njenih sinova ponosno je nosio majicu s natpisom "Zagreb University", odnosno majicu Sveučilišta u Zagrebu.

Ovaj mali, ali znakoviti detalj oduševio je brojne pratitelje iz Hrvatske, koji su u komentarima ostavljali poruke podrške i divljenja, poput "Divna obitelj". To je bio suptilan, ali snažan podsjetnik na korijene pjevačice koja je devedesetih predstavljala Hrvatsku na Euroviziji s vječnim hitom "Hajde da ludujemo" i ostala u srcima mnogih generacija.