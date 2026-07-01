Tajči na rođendan otkrila što ju je oblikovalo u životu: 'Neki su mi nanosili duboku bol'

Pjevačica Tatjana Cameron, publici zauvijek poznata kao Tajči, danas slavi 56. rođendan. Tim je povodom na svom Instagram profilu podijelila duboko emotivnu objavu, osvrnuvši se na svoj životni put kroz dirljivu poruku koju joj je uputila majka i staru fotografiju koja otkriva da je njezina sudbina bila zapisana od malih nogu.

Put života, slobode i ljubavi

Započevši objavu majčinim riječima, Tajči je s pratiteljima podijelila poruku koja sažima bit njezina postojanja i životne filozofije. "Rano ujutro započela si svoje putovanje prema životu, slobodi i ljubavi. Dvanaest sati kasnije, stigla si i od tog trenutka nikada nisi skrenula s tog puta", napisala joj je majka.

Uz objavu je priložila crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva, na kojoj kao malena djevojčica odlučno drži mikrofon, s pogledom usmjerenim ravno naprijed. Simbolika je jasna - glazba i pozornica bili su njezin poziv od najranijih dana. "Imala sam sreću roditi se na ovom putu - u maminom zagrljaju, tatinoj glazbi, sa svim borbama i milostima, teškoćama i čudima koje je nosio", napisala je pjevačica.

U nastavku je istaknula važnost ljudi na svom putu, zahvalivši se onima koji su je voljeli "kroz sve vanjske promjene, čak i u trenucima kada su je teži dijelovi života natjerali da na neko vrijeme nestane". Jednako tako, priznala je da su je ojačali i oni "čija joj je slomljenost i povrijeđenost nanijela duboku bol", naglašavajući kako su i takva iskustva bila neizostavan dio njezina rasta.

Od Eurosonga do američkog sna

Tajčin put doista je započeo rano i eksplozivno. Cijela regija pamti je kao nasmijanu tinejdžersku zvijezdu koja je s velikim uspjehom predstavljala Jugoslaviju na Eurosongu 1990. s vječnim hitom "Hajde da ludujemo". Ipak, na vrhuncu slave, njezin životni put skrenuo je u potpuno drugom smjeru. Godine 1992. preselila se u Sjedinjene Američke Države, gdje je izgradila novu, svestranu karijeru. Diplomirala je na Američkoj akademiji za mjuzikl i dramu u New Yorku te se ostvarila ne samo kao pjevačica i autorica, već i kao certificirana životna te zdravstvena trenerica.

Foto: Foto: ScreenshotYouTube

Podsjetimo, Tajči je u Americi upoznala glazbenika i producenta Matthewa Camerona, za kojeg se udala 1999. godine. Upoznali su se u profesionalno-glazbenim krugovima, nakon njezina preseljenja u SAD, a brzo ih je povezala zajednička glazbena i životna filozofija. Godine 2017. Matthew je obolio od karcinoma pluća u četvrtom stadiju i preminuo iste godine, u 47. godini života, nakon kratke i teške borbe s bolešću.

Zajedno imaju tri sina - Dantea, Evana Amadeusa i Blaisea.