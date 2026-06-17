Tajči se javila iz Dallasa uoči nastupa Vatrenih: 'I oni koji nisu Hrvati nose naše dresove'

Oči navijača hrvatske nogometne reprezentacije uprte su prema Dallasu. Večeras u 22.00 Vatreni počinju svoj nastup na Mundijalu. Tisuće hrvatskih navijača već su stigle u grad, a uoči utakmice održan je i bogati glazbeni program, kojeg je predvodila omiljena Tatjana Cameron Tajči (55).

Tajči je nastupila s glazbenicima predvođenima Antom Gelom (51), a RTL-ovoj novinarki Iman Louise Rozga otkrila je kako se osjeća na ovaj poseban dan.

Foto: RTL

"Super se osjećam, malo nam je vruće, ali ja sam navikla. Uzbuđenje je desetka", rekla je na samom početku razgovora vidno uzbuđena pjevačica.

"Danas navijamo. Danas su pjesme za navijanje, da se dobro osjećamo, da je dobra energija, da se podigne atmosfera", istaknula je Tajči koja je priznala kako se nakon dugo vremena ponovno našla na navijačkoj sceni.

Foto: RTL

'I drugi koji nisu iz Hrvatske isto nose naše dresove'

"Lijepo je da se družimo, da smo svi zajedno, vidim da i drugi koji nisu iz Hrvatske isto nose naše dresove. Ponosna sam, ne samo zato što je naš tim tako dobar, profesionalan, izvrstan, što pobjeđuje, nego što zaista imamo i taj sportski duh, slavimo zajedništvo i uspjeh svih nas", kazala je pjevačica koja je za kraj otkrila i kakav plasman predviđa Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

"Inače ne volim predviđati, ali nadamo se visokom plasmanu, moji sinovi su rekli: 'Mama, please, možemo pobijediti', tako da, idemo dečki!", zaključila je Tajči.