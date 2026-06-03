Ante Gelo i Tajči nastupit će na Svjetskom prvenstvu u Americi: Pripremili raznolik repertoar

Poznati hrvatski gitarist i skladatelj Ante Gelo (51) podijelio je u utorak s pratiteljima sretnu vijest. Naime, glazbenik je na društvene mreže objavio fotografije koncerta koji će održati skupa s pjevačicom Tatjanom Cameron Tajči (55). Koncert će se održati uživo u Dallasu, u saveznoj državi Texas. Prvi nastup zakazan je dan uoči prve utakmice hrvatske reprezentacije, a drugi nakon susreta Hrvatske i Engleske.

S pjevačicom Tajči zabavljat će domaće i strane navijače, a naglasio je i kako su oni jedini bend koji će nastupati u prvim danima kada igra hrvatska reprezentacija.

''Gledamo na to na način da želimo napraviti prvenstveno promociju Hrvatske. Moj bend je odličan, sastavljen od najboljih hrvatskih glazbenika, a nas dvoje i inače puno surađujemo. Svirat ćemo za sve koji dolaze iz Hrvatske, ali i za američke Hrvate te za sve ostale, Amerikance i one koji dolaze iz cijelog svijeta'', rekao je Gelo za Jutarnji list.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Talentirani dvojac iza sebe ima mnoštvo uspješnih koncerata i suradnji od kojih se ističe onaj koji su održali tijekom Eurosonga u svibnju 2024. godine u Euroclubu u Malmou. Pjevačica je pjevala svoj najveći hit "Hajde da ludujemo" s kojim je predstavljala Jugoslaviju na Eurosongu 1990. godine.

Što se tiče repertoara, najavili su spoj domaćih i stranih hitova koje će prilagoditi međunarodnoj publici.

''Većinom ćemo svirati hrvatske hitove, no dio programa bit će na engleskom, prilagođen Amerikancima. Super je to, jako sam euforičan oko ovog nastupa. Ono što je bitno jest i to da će iza nas na pozornici biti videoprojekcija na kojoj ćemo vrtjeti fotografije i filmove Hrvatske turističke zajednice, u kojima se vide ljepote Hrvatske, i naše more...jer, iako svi znaju za Hrvatsku i uvijek nam govore kako smo prekrasna zemlja, zapravo im želimo konkretno pokazati što sve imamo'', dodao je glazbenik za spomenuti portal.