Pogledajte kako je Advent u Zadru gorio uz Tajči: Šljokičaste kombinacije i crvene kapice

Pjevačica Tajči (55), jedna od najpoznatijih domaćih pop-zvijezda iz devedesetih, održala je adventski koncert na glavnoj pozornici na Trgu Petra Zoranića u Zadru. Okupljena publika ispunila je čitav trg i s velikim je zanimanjem dočekala njezin povratak na domaću scenu, donosi E.zadar.

Koncert je bio ispunjen nostalgijom, a Tajči je izvela svoje najpoznatije pjesme iz ranog razdoblja karijere, koje je publika pjevala od prve do zadnje note. Atmosfera je bila dodatno naglašena blagdanskim ugođajem Adventa. U jednom trenutku spustila se među publiku, što je izazvalo posebnu oduševljenost, a euforiji se pridružio i Toto, voditelj programa na adventskoj pozornici.

Iz Turističke zajednice Grada Zadra ranije su najavili kako će koncert unijeti "dašak glazbenog i adventskog duha", a upravo se to i ostvarilo. Pogledajte kako je izgledala večer ispunjena toplinom, zajedništvom i blagdanskim raspoloženjem.

