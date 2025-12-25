Jelena Perčin za Net.hr o blagdanima u svom domu: 'Ante je zadužen za pribavljanje jelke'

Blagdani su vrijeme okupljanja, obitelji i tradicije, a glumica Jelena Perčin (44), koju gledatelji trenutačno prate u ulozi Rajke Vukas u RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele', otkriva kako izgleda božićna čarolija u njezinom domu. U razgovoru za Net.hr, Jelena govori o veselju koje donose tri različite generacije u njezinoj obitelji, pripremama za Božić, obiteljskim tradicijama, ali i ulozi partnera, glazbenika Ante Gele (51), u stvaranju blagdanskog ugođaja. Od darivanja i kićenja bora do pjesme i morskih proslava Nove godine – Jelena nam otkriva kako kombinira obiteljski kaos, mir i glazbenu čaroliju tijekom prosinca.

Za početak, kako izgleda Božić u vašem domu i čemu se najviše veselite kad se blagdani približe?

Božić u našem domu je uvijek prilika za okupljanje obitelji i prijatelja i tome se najviše veselimo!

U vašoj obitelji je troje djece – dvoje malih i jedna tinejdžerica. Kako se blagdani doživljavaju iz te tri različite perspektive? Tko se čemu najviše raduje?

Ovo su rijetke prilike kad su unisoni, svi se vesele poklonima! (smijeh)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Kod nas vlada veseli kaos'

Je li vam Božić više mirno, obiteljsko vrijeme ili u kući vlada veseli kaos? Kako izgleda jedno tipično blagdansko jutro kod vas?

Teško da je uz troje djece mirno, kod nas vlada veseli kaos. Prvo se otvaraju pokloni natašte (smijeh), onda kreće moja borba da ih okupim na doručku i da se stignemo spremiti za odlazak u crkvu.

Kada je riječ o božićnim kolačima i kuhanju, jeste li vi glavna u kuhinji ili se poslovi dijele? Postoji li neki kolač ili jelo bez kojeg Božić kod vas ne može proći?

Definitivno sam glavna u kuhinji i ne volim dijeliti kuhinjske poslove. Tradicionalno uvijek imamo teleće pečenje i čokoladnu tortu. Badnjak nam ne može proći bez lignji po receptu mog tate Zdravka i fritula.

Uključujete li djecu u pripreme – pečenje kolača, ukrašavanje doma, kićenje bora? Imate li već neke male obiteljske tradicije koje njegujete?

Obavezno zajedno kitimo jelku, svi imaju zadatke tko što posprema i zajedno pišemo pisma malom Isusu sa željama i pozdravima koje ubacujemo u poštanski sandučić osmišljen samo za tu prigodu.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

'Ante je zadužen za pribavljanje jelke i glazbenu kulisu'

Sudjeluje li i vaš partner Ante u pripremi za Božić – kuhanje, ukrašavanje – ili ima neku „svoju“ blagdansku ulogu?

Ante je zadužen za pribavljanje jelke i glazbenu kulisu. (smijeh)

S obzirom na to da je Ante glazbenik – hoće li ovi blagdani u vašem domu proći u duhu glazbe? Pjevaju li se božićne pjesme, svira li se nešto uživo, ili svatko ima svoju blagdansku playlistu?

Definitivno će proći u duhu glazbe! Ante određuje playlistu i svira, a pjevamo svi zajedno.

Kako balansirate između obiteljskih obaveza i vlastitog mira tijekom blagdana? Uspijete li uhvatiti trenutke samo za sebe?

Blagdani nisu vrijeme za hvatanje trenutaka samo za sebe, pogotovo uz troje djece, hvatat ćemo ih u novoj godini. Volim obitelj i prijatelje imati na okupu oko stola, uz zvuk Antine gitare, volim tu bliskost i beskrajno sam zahvalna na tim trenucima.

Doček Nove na otoku

Prošle godine ste Novu godinu dočekali u Dubrovniku s Antom, kakvi su vam planovi za ovu? Hoćete li ponoviti prošlogodišnji doček ili imate neke druge planove?

Imamo druge planove. Ante ove godine svira na Rabu, veseli me dočekati Novu na otoku, to nisam iskusila od djetinjstva. Prije toga ćemo par dana biti u Dubrovniku, u svakom slučaju bit ćemo uz more.

Je li Nova godina za vas više vrijeme slavlja ili trenutak za sabiranje dojmova i postavljanje novih želja?

Nova godina je za mene trenutak slavlja i veselja, dojmove sabirem u nekim mirnijim okolnostima.

Kada biste morali opisati blagdane u svojoj obitelji u tri riječi, koje bi to bile?

Veselje, zahvalnost, privrženost.

Za kraj, po čemu ćete najviše pamtiti 2025. godinu? Na čemu ste joj najviše zahvalni?

2025. je za mene i moju obitelj bila prekrasna godina puna blagoslova, a po čemu ću je najviše pamtiti ću ipak sačuvati za sebe.

