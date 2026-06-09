Rajka iz 'Divljih pčela' i majstor koji stoji iza glazbe hit serije privukli poglede u elegantnom izdanju

Jelena Perčin, jedna od omiljenih glumica iz serije 'Divlje pčele', podijelila je fotografiju s glazbenikom Antom Gelom. Par je pozirao u elegantnom izdanju na crvenom tepihu, a njihova otmjena pojava privukla je pažnju pratitelja.

Jelenu su gledatelji u 'Divljim pčelama' pratili kao Rajku Bauer, lik koji je tijekom prve sezone postao jedno od najugodnijih iznenađenja.

Foto: Tom Dubravec

Ante Gelo, s druge strane, važan je dio atmosfere serije jer potpisuje glazbu koja je dodatno naglasila emocije, napetost i posebnost svijeta Vrila, malog mjesta u Dalmatinskoj zagori gdje se odvija radnja RTL-ove hit serije, piše rtl.hr

Rajka je osvojila gledatelje

Jelena Perčin uvukla je publiku u priču Rajke Bauer, žene koja se nije nametala velikim gestama, nego toplinom, životnošću i posebnom unutarnjom snagom.

Foto: Tom Dubravec

Rajka je kroz sezonu od lika obavijenog tajnom postala jedna od junakinja za koju su gledatelji posebno navijali. Njezin odnos s Rankom Badurinom dodatno je osvojio publiku, a mnogi su upravo njihovu tihu povezanost izdvojili kao jednu od najljepših emotivnih linija serije.

Ante Gelo potpisuje glazbu za Divlje pčele', a upravo su glazbene numere seriji dale poseban ton. U prizorima punima neizgovorenih emocija, obiteljskih lomova i ljubavnih zapleta, glazba je često dodatno pojačavala atmosferu.

Od najnježnijih trenutaka do najnapetijih scena, glazba je bila važan dio identiteta serije i jedan od elemenata zbog kojih su Vrila djelovala još uvjerljivije.

Foto: RTL

Fotografija Jelene Perčin i Ante Gele spojila je dva važna dijela Divljih pčela' – glumačku izvedbu koju je publika zavoljela i glazbu koja je oblikovala atmosferu serije.

Jelena je na fotografiji zablistala u elegantnom izdanju, dok je Ante pozirao u profinjenoj kombinaciji. Njihova zajednička pojava još je jednom privukla pažnju obožavatelja serije, ali i pratitelja koji vole zaviriti u trenutke izvan televizijskog kadra.