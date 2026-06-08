Kraj škole bez drame? Evo kako se Jelena Perčin nosi s ocjenama, stresom i dugim ljetnim praznicima

Zaključivanje ocjena, školske priredbe, izleti, roditeljski sastanci i planiranje ljetnih praznika – posljednji tjedni školske godine za mnoge roditelje predstavljaju pravi maraton. Dok djeca odbrojavaju dane do slobode, odrasli pokušavaju uskladiti školske obaveze s poslovnim i obiteljskim životom te pronaći odgovor na pitanje koje se svake godine iznova nameće: Što s djecom tijekom dugih ljetnih praznika?

Glumica Jelena Perčin, koju gledatelji trenutačno prate u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', dobro poznaje te izazove. Kao majka troje djece, otkrila je kako u njenoj obitelji izgleda završetak školske godine, koliko se pažnje pridaje ocjenama i zašto joj je planiranje ljeta najljepši dio cijele priče.

Kraj godine bez velike drame

Iako mnogi roditelji upravo kraj školske godine doživljavaju kao posebno stresno razdoblje, Jelena priznaje da kod njih kod kuće nema velike drame.

"Ma meni vam je isto jer tijekom cijele godine su neke organizacije, neke priredbe. Moji su klinci dosta aktivni, uvijek imamo nešto pa mi nije neka veća drama krajem školske godine“, kaže glumica.

Smatra da je ključ u tome da se školske obaveze ne ostavljaju za posljednji trenutak.

"Nekako držimo to cijelu godinu i tako ih učim da ne ostavljaju stvari za zadnji čas. Mislim da sam dosad uspjela prenijeti da se radi cijelu godinu jer se ne može baš puno toga napraviti u zadnja dva tjedna škole“, objašnjava.

Perčin je majka troje djece – starija kći Lota upravo je završila drugi razred srednje škole, mlađa Maša prvi razred osnovne škole, dok sin Jakša još nije školarac.

Planiranje ljeta kao motivacija

Iako priznaje da joj školske obaveze nisu najveći izvor stresa, postoji nešto što joj je u ovom razdoblju ipak naporno.

"Osjećaj da se sve treba stići. A planiranje praznika mi nije stres već motivacija da sve stignem“, iskreno kaže.

Na pitanje je li tip mame koja nagrađuje dobar uspjeh na kraju godine ili smatra da se trud podrazumijeva bez posebnih nagrada kaže:

"Zapravo oboje. Nagrađujem cjelogodišnji trud. Rezultati su dobri kad se radi kontinuirano, tako da nekako podrazumijevam rad, ali i nagrađujem neke ekstra iskorake“, objašnjava.

Nagrade dolaze kad ih najmanje očekuju

Nagrade, dodaje, nikada ne koristi kao sredstvo motivacije ili pregovaranja.

"Oni ne znaju da ću ih nagraditi, ja ih iznenadim. Dođem i kažem: 'To ti je zato jer si napravila to i to.' Ne postavljam to kao uvjet u smislu: ako to napraviš, onda ću ja tebi učiniti to i to. Zapravo ih iznenadim kad to ne očekuju", ističe.

Najvažnije joj je, kaže, da djeca daju svoj maksimum, bez obzira na konačnu ocjenu.

"Koja god to ocjena bila, uopće se ne referiram na ocjene.“ naglašava.

A kada posljednje školsko zvono napokon označi početak praznika, kod Jelene nema panike zbog dugog ljeta koje je pred njima.

"Definitivno osjećam sreću zbog odmora. Meni je sve lakše čim je ljeto, čim je toplo. Onda sve može. Mene ovi zimski uvjeti ubijaju u pojam“, kaže kroz smijeh.

Organizacija dva i pol mjeseca praznika

Organizacija ljetnih mjeseci u njihovoj obitelji već je dobro uhodana. Starija kći Lota ozbiljno se bavi sportom pa ima vlastiti raspored treninga i turnira.

"Lota je ozbiljna u sportu, ona ima svoje programe turnira, sreća je kad uopće stigne biti s nama. A mali nisu još toliko u ful programu, pa su s njima razne kombinacije.“ kaže.

Ljetnu organizaciju Jelena dijeli s bivšim suprugom Momčilom Otaševićem, s kojim je dobila kći Mašu i sina Jakšu, pa unaprijed dogovaraju kako će rasporediti vrijeme s djecom tijekom praznika.

"Momo i ja smo se nekako poraspodijelili ljeti. Jedan mjesec ja s djecom, jedan on, pa nekako uspijemo premostiti“, zaključuje glumica.