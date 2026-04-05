Bezbrižno djetinjstvo na Lopudu: Jelena Perčin otkrila kako je nekoć izgledao njezin Uskrs

Bezbrižno djetinjstvo na Lopudu: Jelena Perčin otkrila kako je nekoć izgledao njezin Uskrs
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Povodom uskrsnih blagdana, poznata glumica Jelena Perčin prisjetila se jedinstvene tradicije iz djetinjstva: boćanja s pisanicama na plaži

5.4.2026.
9:53
Ivana Bradić
Poznata domaća glumica Jelena Perčin, koju publika prati u popularnim serijama poput "Divlje pčele", povodom uskrsnih blagdana prisjetila se uspomena iz djetinjstva i otkrila kakve tradicije danas njeguje sa svojom obitelji. Iako su mnoge vezane uz klasična obiteljska okupljanja, jedna uspomena se posebno ističe svojom originalnošću i vraća je u dane provedene na otoku Lopudu.

Koje su vam neke najljepše uspomene iz djetinjstva i mladosti koje pamtite?

Rado se sjećam Uskrsa na Lopudu. U djetinjstvu smo tamo organizirali turnir boćanja s uskršnjim jajima na plaži. Ideja je bila vidjeti tko će i s kojim jajetom dalje dobaciti, ali pritom ga mora kotrljati da se ne slomi.

Imate li neku obiteljsku tradiciju koju i danas održavate?

Imamo klasični obiteljski ručak. Uglavnom svi dođu k meni, tako da sam ja dežurna kuharica u obitelji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Što kuhate za Uskrs?

Za Veliki petak postim, no djeci obično spremam neko varivo, poput variva od leće, ili jelo poput lignji. Za Uskrs sve ovisi kako su gosti raspoloženi. Kombinirat će se ili teleće pečenje ili pureća rolada.

Koji su vam planovi - ostajete li kod kuće ili idete na neko putovanje?

Tradicionalno sam doma. Cijela obitelj će se okupiti kod mene i proslaviti Uskrs.

POGLEDAJTE VIDEO: Modna dizajnerica hvali Francuze: 'Odlično su odjeveni, to mladi nose danas'

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
