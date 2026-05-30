Senidah nastupila pred tri rasprodane dvorane, uskoro spektakl u Areni Zagreb

Glazbenica Senidah (41) je upravo iza sebe ostavila tri potpuno rasprodana koncerta u beogradskom Sava Centru, još jednom potvrdivši status jedne od najvećih i najutjecajnijih regionalnih glazbenih zvijezda. Upravo ono što je publika doživjela tijekom tri večeri u Plavoj dvorani sada postaje najbolja najava za veliki spektakl koji u listopadu priprema u Areni Zagreb.

Publika u Sava Centru nije svjedočila samo koncertu, već iskustvu koje je spojilo glazbu, emociju i energiju zajedništva, upravo onome što danas razlikuje velike izvođače od pravih fenomena. Kroz poseban koncept pod nazivom “U meni je sunce”, Senidah je predstavila svoju intimniju, senzualniju i emotivniju stranu, stavljajući fokus na ženstvenu energiju, bliskost s publikom i glazbu koja diše zajedno s publikom od prvog do posljednjeg stiha. U potpuno drugačijem izdanju, tijekom koncerta na pozornici je nastupala i bosa, dodatno naglašavajući intimnu i autentičnu atmosferu večeri.

Foto: Live Production/Press

Već od prvih trenutaka prvog koncerta bilo je jasno da publiku očekuje večer koja nadilazi klasičan koncertni format. Krcata dvorana dočekala je Senidah ovacijama, dok su fanovi tijekom cijele večeri uglas pjevali najveće hitove koji su obilježili njezinu karijeru. Atmosfera je rasla iz pjesme u pjesmu, a publika je djelovala kao produžetak same pozornice, četvrti član benda koji diše u istom ritmu s izvođačicom. Poseban fokus večeri bio je i na novom EP-u “ U Meni Je Sunce ”, objavljenom 22. svibnja, koji donosi tri nove pjesme: “ Sve to sam ja”, “U meni je sunce ” i “ Amina”. Kroz nove pjesme osjeća se spoj nježnosti, intime i ženstvene snage, a upravo je pjesmom “Sve to sam ja” Senidah otvarala koncerte u Sava Centru. Dodatnu pažnju izazvalo je i to što je svakog dana koncerata objavljen spot za po jednu pjesmu, prvog dana za “Sve to sam ja”, drugog za “U meni je sunce”, a posljednjeg dana i za pjesmu “Amina”.

Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se kada je Senidah zaustavila glazbu i prepustila publici da sama otpjeva pjesmu “Behute”. Tisuće glasova preuzele su dvoranu, a emotivna izvedba pretvorila se u trenutak zajedništva koji će se dugo pamtiti. Upravo takvi spontani trenuci danas obilježavaju najveće svjetske koncertne produkcije, a Senidah je pokazala da i regionalna scena može ponuditi iskustvo na svjetskom nivou.

Zbog ogromnog interesa publike, najavila je i svoj četvrti koncert u Sava Centru, što dodatno potvrđuje koliko publika želi doživjeti tu energiju i emociju koju Senidah donosi na pozornicu.

A posebnu dimenziju koncertima dao je i drugačiji glazbeni pristup. Uz bend i gudače, Senidah je u nastupe uključila i instrumente poput klarineta, kavala i sitara, dok su njezini najveći hitovi izvedeni u potpuno novim aranžmanima. Tijekom večeri nije skrivala emocije, a TikTok i Instagram preplavili su snimci publike koja uglas pjeva njezine hitove.

Dodatno iznenađenje večeri bili su i posebni gosti. Prve večeri na pozornici joj se pridružio Marko Louis, s kojim izvodi duet “Bulbule”, dok je tijekom posljednjeg koncerta publici veliko oduševljenje priredio i Adi Šoše, s kojim je nedavno objavila pjesmu “Čista ljubav”.

Nakon velikog beogradskog trijumfa fokus se sada seli na Zagreb, gdje Senidah priprema koncert koji bi, prema svemu sudeći, mogao postati jedan od najvećih regionalnih glazbenih događaja godine. Arena Zagreb već je velikim dijelom rasprodana nekoliko mjeseci prije koncerta, što dodatno potvrđuje koliko publika s nestrpljenjem očekuje spektakl koji stiže u hrvatsku metropolu.