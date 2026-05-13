'Rajka' proglašena najomiljenijim likom u hit seriji! Jelena Perčin: 'Ona je sunce, stvarno je'

Velika anketa među gledateljima RTL-ove serije Divlje pčele još jednom je potvrdila ono što publika već dugo ističe – upravo junakinje nose velik dio emocije, snage i drame ove popularne serije. Od velikih ljubavi i obiteljskih tragedija do životnih borbi koje su ih oblikovale, mnoge su ostavile snažan trag među publikom. Ipak, jedna se posebno izdvojila.

U anketi „Koja od junakinja Divljih pčela vas je najviše osvojila?“ koju je objavio Rtl.hr uvjerljivo je pobijedila Rajka, lik koji maestralno utjelovljuje glumica Jelena Perčin. Gledatelje je osvojila svojom teškom životnom pričom, unutarnjom snagom i emotivnim scenama koje su posljednjih tjedana obilježile seriju.

Teška, kompleksna uloga

Na vijest o rezultatima ankete, Jelena nije skrivala iznenađenje, ali i emocije.

"Rajka je sunce, stvarno je...“, kaže raznježeno Perčin, vidno dirnuta činjenicom da je upravo njezin lik osvojio najviše glasova publike.

"Počašćena sam. Stvarno jesam, jer mi u konačnici ovaj posao radimo zbog publike, zbog gledatelja i to mi je veliki kompliment. Mislim da je Rajka prekrasna uloga. Teška, kompleksna, ali to je zbilja jedna dirljiva sudbina i mislim da je ona jako hrabro nosi“, govori glumica.

Rajkina trauma, tajna o Milanu Čavki i bol koju nosi godinama snažno su pogodili gledatelje, a publika se jako povezala s njezinim likom. Ipak, Perčin priznaje da nije očekivala da će se gledatelji toliko emotivno povezati s njenom pričom

"Nisam, iskreno, jer kad radim neku ulogu i kad je maštam i smišljam, ne razmišljam toliko o nekom efektu, nego sam više koncentrirana na to da uspijem što vjerodostojnije dočarati ono što mislim da iz tog lica treba izaći. Smisao svake umjetnosti je da se publika negdje može povezati i nekako proći kroz neku svoju katarzu“, objašnjava.

Najteža scena

Jedna od emocionalno najintenzivnijih priča u seriji svakako je odnos Rajke i Milana. Upravo scena u kojoj Milan na brutalan način saznaje da mu je Rajka zapravo majka ostavila je snažan trag i na samu glumicu.

"Bilo mi je jako teško snimiti scenu kada Milan, koji je moj televizijski sin, na jedan vrlo grub način sazna da sam mu ja majka“, priznaje.

Kaže kako se u takvim trenucima glumac ne može osloniti na vlastito iskustvo, već mora graditi emociju kroz psihološko razumijevanje lika.

"Prvo je on dijete traume koja je nju jako obilježila. Onda ona saznaje tko joj je sin i to isto treba isprocesuirati. A potom počne registrirati njegov karakter koji je potpuno suprotan svemu što Rajka vjeruje, svim njezinim vrijednostima“, govori.

Posebno ističe snažan osjećaj krivnje koji definira Rajkin karakter.

"Rajka je netko tko istinski vjeruje u dobro i u dobro u ljudima. To kod nje nije poza ni floskula. Zato je odnos nje i brata jako kompleksan. S druge strane, ona krivi sebe za to što je Milan postao. A opet, on je istinu saznao na vrlo okrutan način.“ ističe.

Dodaje da joj je upravo način na koji pristupiti toj sceni bio jedan od najvećih glumačkih izazova.

"Jako mi je teška ta scena bila – kako mu pristupiti. Jer ona se tu mora kao lice staviti u drugi plan, jer je on u tom trenutku puno važniji. On je prvi put došao do te informacije. Ona nije bila u stanju slomiti se pred njim i rasplakati, nego se morala držati jer mu je htjela dati prostor za njegovu tugu i njegov šok.“ objašnjava Perčin.

Velika popularnost serije

Da su Divlje pčele postale pravi televizijski fenomen, Jelena vidi i kroz reakcije ljudi iz privatnog života, ali i potpunih neznanaca.

"Znam da je serija jako popularna i da je puno ljudi gleda jer mi prilaze i poznati i nepoznati ljudi. I baš puno ljudi koji inače nisu skloni tom formatu gledaju seriju“, govori Perčin.

Prisjetila se i simpatične anegdote vezane uz svoju najbolju prijateljicu.

"Moja najbolja prijateljica nikad nijednu seriju nije gledala, ali zbilja nikad – a ovu prati. Naši sinovi idu zajedno u vrtić, a njezin sin mene inače zove tetka. Za Majčin dan u vrtiću su pisali što mama najviše voli i što voli gledati, a on je napisao – ‘tetkicu’“, govori kroz smijeh.

Iako serija formalno pripada formatu telenovele, Jelena smatra da je riječ o mnogo složenijem projektu.

"Serija po formatu spada u telenovelu, ali ovo je čista dramska serija. Puno životnih situacija je u ovoj seriji. Nema tu klasičnih negativaca i pozitivaca, radnja nije plošna. Tu se stvarno možemo prepoznati u mnogim situacijama. Likovi su izrazito kompleksni, to su ozbiljne sudbine i nije jednostavno graditi ta lica.“

Zašto je Rajka toliko osvojila publiku?

Na pitanje zbog čega se publika toliko pronašla u Rajki – njezinoj snazi, ranjivosti ili činjenici da nikada nije potpuno odustala – Perčin kaže:

„Mislim da je sve pomalo jer Rajka je u toj seriji stup nekih ideala i općih postulata dobra. Mislim da nam to u ovom vremenu generalno nedostaje. Mi već dugo ne živimo u vremenu ideala“, govori glumica te nastavlja:

"Rajka ne samo da nosi te ideale nego živi za njih i mislim da su to ljudi prepoznali. Dobro je duboko upisano u čovjeku, čak i kad radimo krive izbore. Ona se hvata sa životom u koštac, vjeruje da iz lošeg može izaći dobro i bori se za to. Nije odustala, nije se prepustila samosažaljenju niti prihvaća ulogu žrtve.“ naglašava.

'Rezultat ankete je veliki kompliment'

Posebno joj je važna jedna Rajkina osobina – spremnost da preuzme odgovornost za vlastite odluke.

"Što god da nam se dogodi u životu ne može biti izgovor za naše krive izbore. To mi je kod Rajke jako važno. Bez obzira na to što je Milan produkt ogromne traume, jednog silovanja, jedne od najgorih stvari koje ti se mogu dogoditi – ona ne opravdava sebe, nego preuzima krivnju za svoj loš izbor, što tada nije bila u stanju prihvatiti to dijete. Ona danas, u svojoj zrelosti, razumije težinu tog izbora i koliko je to povrijedilo Milana i utjecalo na njegov život“, smatra glumica.

Rezultat ankete za Jelenu Perčin nije samo kompliment glumačkom radu, već potvrda da je uspjela prenijeti poruku koju je željela.

"Veliki kompliment mi je rezultat ankete jer vjerujem da sam kroz Rajku uspjela prenijeti ono što sam htjela – poruku da je dobro univerzalna vrijednost duboko upisana u nama. Život je borba i nije uvijek idealno, ali u nekim trenucima radimo najbolje što možemo“, zaključuje glumica.

