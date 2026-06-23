Pa fešta će bit prava! I Mladen Grdović je u Torontu, s gitarom u rukama

Poznati hrvatski pjevač Mladen Grdović stigao je u Toronto kako bi uživo podržao hrvatsku nogometnu reprezentaciju u važnoj utakmici protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Tako se među tisućama hrvatskih navijača koji su doputovali u Kanadu našao i jedan od najvećih i najpoznatijih obožavatelja Vatrenih. Grdović je još prije nekoliko dana, nakon odrađenih koncerata, obavijestio svoje pratitelje da putuje preko Atlantika kako bi bodrio hrvatske nogometaše u novom izazovu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Hrvatska reprezentacija protiv Paname igra u noći s utorka na srijedu u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

S obzirom na to da je sa sobom ponio i gitaru, mnogi ne sumnjaju da će u Torontu započeti prava navijačka fešta, bilo prije, bilo nakon utakmice. Grdovićeve pjesme već su desetljećima nezaobilazan dio okupljanja hrvatskih navijača, a redovito odjekuju tijekom velikih sportskih uspjeha i proslava pobjeda Vatrenih.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Pjevač nikada nije skrivao koliko mu znači hrvatska reprezentacija. Kad god mu poslovne obveze to dopuštaju, prati Vatrene na najvećim svjetskim natjecanjima i pruža im podršku s tribina.

Tako nije propustio povijesni pohod na srebro u Rusiji 2018. godine, a četiri godine kasnije bio je i u Kataru, gdje su izabranici Zlatka Dalića osvojili brončanu medalju. Sada je red došao na Kanadu, gdje će Grdović još jednom biti dio hrvatske navijačke priče.