FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZIRAO JE U DRESU /

Pa fešta će bit prava! I Mladen Grdović je u Torontu, s gitarom u rukama

Pa fešta će bit prava! I Mladen Grdović je u Torontu, s gitarom u rukama
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Pjevač nikada nije skrivao koliko mu znači hrvatska reprezentacija. Kad god mu poslovne obveze to dopuštaju, prati Vatrene

23.6.2026.
22:17
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
VOYO logo
VOYO logo

Poznati hrvatski pjevač Mladen Grdović stigao je u Toronto kako bi uživo podržao hrvatsku nogometnu reprezentaciju u važnoj utakmici protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.

Pa fešta će bit prava! I Mladen Grdović je u Torontu, s gitarom u rukama
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Tako se među tisućama hrvatskih navijača koji su doputovali u Kanadu našao i jedan od najvećih i najpoznatijih obožavatelja Vatrenih. Grdović je još prije nekoliko dana, nakon odrađenih koncerata, obavijestio svoje pratitelje da putuje preko Atlantika kako bi bodrio hrvatske nogometaše u novom izazovu.

Pa fešta će bit prava! I Mladen Grdović je u Torontu, s gitarom u rukama
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Hrvatska reprezentacija protiv Paname igra u noći s utorka na srijedu u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.

Pa fešta će bit prava! I Mladen Grdović je u Torontu, s gitarom u rukama
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

S obzirom na to da je sa sobom ponio i gitaru, mnogi ne sumnjaju da će u Torontu započeti prava navijačka fešta, bilo prije, bilo nakon utakmice. Grdovićeve pjesme već su desetljećima nezaobilazan dio okupljanja hrvatskih navijača, a redovito odjekuju tijekom velikih sportskih uspjeha i proslava pobjeda Vatrenih.

Pa fešta će bit prava! I Mladen Grdović je u Torontu, s gitarom u rukama
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Pjevač nikada nije skrivao koliko mu znači hrvatska reprezentacija. Kad god mu poslovne obveze to dopuštaju, prati Vatrene na najvećim svjetskim natjecanjima i pruža im podršku s tribina.

Tako nije propustio povijesni pohod na srebro u Rusiji 2018. godine, a četiri godine kasnije bio je i u Kataru, gdje su izabranici Zlatka Dalića osvojili brončanu medalju. Sada je red došao na Kanadu, gdje će Grdović još jednom biti dio hrvatske navijačke priče.

Mladen GrdovićTorontoVatreniSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike