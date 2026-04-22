Mladen Grdović pokazao kći Saru i zeta košarkaša: 'Srce mi je puno, neka im je sretno'

Zadarski pjevač Mladen Grdović (67) ponovno je privukao pažnju javnosti, ovoga puta objavom fotografije s kćeri Sarom (21) na društvenim mrežama. Riječ je o rijetkom uvidu u njegov privatni život, koji inače drži podalje od očiju javnosti.

Na fotografiji, koja je brzo privukla brojne reakcije, Grdović pozira u restoranu u društvu kćeri i njezina dečka, mladog košarkaša. Uz objavu je podijelio i emotivnu poruku: “Ja, moja kći Sara 21g i zet 23g košarkaš. Srce mi je puno. Neka im je sritno.”

Ova objava razveselila je njegove pratitelje, ponajviše zato što pjevač rijetko dijeli ovakve obiteljske trenutke. Mnogi su u komentarima istaknuli koliko djeluju povezano i složno.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Turbulentan odnos u prošlosti

Ipak, odnos između Mladena i njegove kćeri u prošlosti je bio pod povećalom javnosti. Naime, još u svibnju 2022. godine pjevač je tužio vlastitu kćer nakon što je postala punoljetna. Tada je tvrdio kako joj je za život dovoljno 1000 kuna mjesečno, pozivajući se na svoju mirovinu od 2.895,57 kuna koju prima od 2020. godine. Ujedno je naveo kako se suočava sa zdravstvenim problemima te da je zbog brakorazvodne parnice sa suprugom Brankicom Grdović ostao bez dijela imovine.

U tom razdoblju analizirani su i njegovi nastupi, prema dostupnim podacima, imao ih je 28, dok je do kraja godine bilo najavljeno ukupno 34 koncerata, uz napomenu da svi nastupi nisu nužno bili evidentirani.

Cijela situacija tada je ponovno usmjerila pozornost na njegovu kćer Saru, koja je iste godine navršila 18 godina. U javnosti se rijetko pojavljivala, a poznato je i da su zajedno snimili pjesmu 'Božić je' još 2014. godine.

Najnovija objava tako pokazuje da su odnosi danas, čini se, ipak topliji i stabilniji, a obiteljsko druženje u opuštenoj atmosferi mnogi su doživjeli kao lijep znak pomirenja i novih početaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Postali su 'prijestolnica razvoda', a tržište nekretnina cvjeta: 'Potraga za stanom traje duže od braka'