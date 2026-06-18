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Je li Mladen Grdović najvatreniji navijač? Na Facebooku ne štedi nikoga, pogotovo sudce

Je li Mladen Grdović najvatreniji navijač? Na Facebooku ne štedi nikoga, pogotovo sudce
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Grdović je ponovno privukao pažnju objavama na društvenim mrežama

18.6.2026.
11:23
Hot.hr
Sime Zelic/PIXSELL
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Glazbenik Mladen Grdović (67) ne prestaje zabavljati javnost nakon što je na Facebooku objavio niz emotivnih i izrazito direktnih statusa vezanih uz nogomet i aktualna sportska zbivanja.

Uoči i nakon utakmica Vatrenih, Grdović je u svojim objavama otvoreno komentirao atmosferu oko reprezentacije, ali i kritike koje se upućuju izborniku i pojedinim igračima. U jednom od statusa poručio je kako se previše negativnosti usmjerava prema reprezentaciji te istaknuo da, unatoč svemu, podrška ne bi smjela izostati.

Osim podrške, osvrnuo se i na suce te suđenje, poručivši kako ne razumije pojedine odluke na terenu i da ga cijela situacija frustrira.

Nakon poraza Hrvatske od Engleske, Grdović je dodatno podigao prašinu objavom u kojoj je kratko i burno zaključio: “Kako nas kradu. UŽAS SVITA”, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

 
Mladen GrdovićVatreni
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