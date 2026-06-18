Je li Mladen Grdović najvatreniji navijač? Na Facebooku ne štedi nikoga, pogotovo sudce

Glazbenik Mladen Grdović (67) ne prestaje zabavljati javnost nakon što je na Facebooku objavio niz emotivnih i izrazito direktnih statusa vezanih uz nogomet i aktualna sportska zbivanja.

Uoči i nakon utakmica Vatrenih, Grdović je u svojim objavama otvoreno komentirao atmosferu oko reprezentacije, ali i kritike koje se upućuju izborniku i pojedinim igračima. U jednom od statusa poručio je kako se previše negativnosti usmjerava prema reprezentaciji te istaknuo da, unatoč svemu, podrška ne bi smjela izostati.

Osim podrške, osvrnuo se i na suce te suđenje, poručivši kako ne razumije pojedine odluke na terenu i da ga cijela situacija frustrira.

Nakon poraza Hrvatske od Engleske, Grdović je dodatno podigao prašinu objavom u kojoj je kratko i burno zaključio: “Kako nas kradu. UŽAS SVITA”, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Sjetio se kada je pjevao Vatrenima 2018. Zatim je podijelio snimku na kojoj 2018. godine pjeva hrvatskoj reprezentaciji nakon pobjede nad Engleskom 2:1 te se u objavama prisjetio i ranijih uspjeha Vatrenih, dijeleći uspomene sa slavlja nakon velikih pobjeda, uz poruku kako “idemo dalje bez obzira na rezultat” i da i dalje vjeruje u momčad.