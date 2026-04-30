Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'

Rad u serijama jedan je od najzahtjevnijih segmenata glumačkog posla – tempo je brz, snimanja se nižu iz dana u dan. U takvom ritmu glumci i glumice moraju u kratkom roku svladati desetke stranica dijaloga, pritom ostajući koncentrirani i uvjerljivi u kadru koji se često snima iz prve.

Upravo zato zanimljivo je vidjeti kako se glumci “isključuju” kada se reflektori ugase – kako se opuštaju nakon napornih dana na setu, koje rituale imaju i što im pomaže da napune baterije.

Sve to nam otkrivaju glumice Ana Marija Veselčić, Lidija Penić Grgaš i Lidija Kordić, koje u hit seriji “Divlje pčele” glume sestre Runje.

'Više onako penzionerski'

Ana Marija Veselčić u seriji tumači najstariju sestru Katarinu, a privatno, kako kaže, najviše voli miran i jednostavan ritam.

“Više onako penzionerski. Dođem doma, otuširam se, prošetam psa, pojedem nešto kuhano i legnem ispred televizije nakon što označim tekst za sutra i to je to. Ne stignem baš ići na treninge, ali kad idem to je pilates. Ništa posebno, ali dobro je za održavanje kičme i zdravlja”, otkriva.

Njezin antistres recept je, kaže, jednostavan - Split i sunce. A kad je u Zagrebu, najviše uživa u domaćoj hrani.

“Fina kuhana mediteranska spiza. Kuham ja, a najdraže mi je lešo. Kuhana juha, restani i šalša.” ističe.

Uz gust raspored snimanja, priznaje da za čitanje ipak uspije pronaći vrijeme.

“Sad sam se nakon Nove godine uhvatila čitanja. Na tapetu mi je trenutno argentinska spisateljica Mariana Enriquez i njezin roman ‘Naš dio noći’. Stvorila sam i s jednom prijateljicom tradiciju ‘sushi Sunday’. Nedjeljom idemo na sushi kad god stignemo.”

Nakon snimanja najradije se “isključi” kroz jednostavne stvari i bliske ljude.

“Ja sam vam kao bakica, imam svoj pet ljudi i s njima se družim", iskreno priznaje omiljena 'Kata'.

Trenutno balansira između Zagreba i Splita, a iako zbog posla ne stigne često na dulje odmore, kaže da joj povratak kući uvijek puno znači.

“Odem ako imam neku obavezu u Splitu ili ako je neka malo duža pauza. I koliko god da mi je lijepo raditi, toliko me veseli i da se vratim u Split, u svoj život i kazalište i ansambl.” dodaje.

U Zagrebu se druži s kolegama i “Sestricama” kako naziva svoje kolegice koje joj u seriji glume mlađe sestre.

“I tako nas par u ekipici dođemo kod nekoga na druženje, spremimo neku spizu. Ma finger food. Znate, ono smrznuto što staviš u pećnicu. Popije se sok ili vino, šta kome paše i zavisi tko vozi. A 'Sestrice' me zovu bakica jer ja najradije ostanem doma spavati. Ma ja bih s njima išla na kraj svijeta, samo da sam doma u pidžami do 10”, kroz smijeh kaže, pa zaključuje:

“Odmor i dobra spiza su lijek za sve.”

'Doći doma i sve četiri u zrak'

Lidija Penić Grgaš, koja u seriji glumi sestru Cvitu, opuštanje opisuje vrlo jednostavno.

“Doći doma i sve četiri u zrak”, kaže kroz smijeh.

Ipak, dan najčešće završi aktivno i u društvu.

“Imam peseka pa s njim odem šetati, to mi je smirenje. Ili se naći s prijateljicama na kavi ili naravno kod mame i tate. I s djedom popričam, to mi je uvijek opuštajuće.” priznaje te dodaje:

"Družimo se i mi ekipa sa seta. Idemo jedni kod drugih, igramo društvene igre, šprdamo jedni druge.” govori nam 'Cvita' kroz smijeh.

Iako su snimanja fizički naporna jer snimaju već sedam mjeseci, kaže da joj stres nije dominantan.

“Ekipa je za poželjeti. Ako imamo neku mikro situaciju, sve komuniciramo i to mi je ključ. Naučila sam kroz ovaj projekt baš komunicirati stvari, tako da ne nosim stres doma. Posao ostavim na poslu.” objašnjava.

Otkriva i da s “sestrama” ima poseban kanal podrške.

“Nas tri sestre imamo grupni chat. Ako nas bilo što muči, sve to iskomuniciramo. Kliknule smo odmah prvi dan", ističe.

Atmosfera na setu, kaže, iznimno je opuštena i bez suvišnog ega.

“Nema drame, zaista. Baš sam to komentirala s kolegicom Sanjom Vejnović i kolegom Alanom Blaževićem koji u seriji glume mog svekra i svekrvu – ego je nekako maknut. Atmosfera na setu je stvarno fantastična.” zaključuje Lidija Penić Grgaš.

'Playstation, dokumentarci i mir'

Lidija Kordić u seriji tumači najlađu sestru Runje. Nakon snimanja najčešće bira potpuno drukčiji način opuštanja.

“Nakon napornog dana na setu najčešće se opuštam uz igranje igrica na PlayStationu. To mi omogućava bijeg u ono nerealno, virtualno i tako punim baterije. Dozvolim sebi da pobjegnem i odmorim mozak – to mi je antistres recept”, kaže nam.

Ako nije PlayStation, onda su tu dokumentarci.

“Volim učiti kroz gledanje dokumentaraca svih mogućih tema, tako spajam ugodno s korisnim”, ističe.

Važan dio su joj i druženja s kolegicama sa seta.

“Druženje s Pčelicama van seta je isto tako opuštajuće i resetirajuće.” dodaje.

Ipak, naglašava i važnost vremena nasamo.

“Stres sa seta nosim, ali ga ublažavam čime god mi u tom trenutku odgovara. Racionalna sam u takvim momentima i pisanjem dnevnika izbacujem sve što treba. Vrijeme za sebe mi je beskrajno važno – cijenim mir i tišinu, i trudim se to ispoštovati.” naglašava 'Zora' iz popularne serije.

Dodaje i da mir ne mora uvijek značiti apsolutnu tišinu.

“Mir i tišina nisu nužno mir i tišina – muzika je skoro uvijek prisutna. Ljepota vremena u samoći je svima potrebna. Tada se bavim onim što me smiruje, nadahnjuje i čini sretnom.” zaključuje Lidija Kordić.

I dok se na ekranu odvijaju njihove obiteljske i emotivne priče, iza kamere svaka od njih pronalazi svoj način da se resetira – od kuhanih obroka i šetnji pasa, preko društvenih igara i obiteljskih razgovora, pa sve do PlayStationa, dokumentaraca i tišine. Jedno im je, čini se, zajedničko. Kad se svjetla ugase, najvažniji je – povratak sebi.

