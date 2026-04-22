Što je muškarac bez brkova? 'Čavka' i 'Sikirica' nam otkrili: Vole li ih ili samo trpe?

Hit serija Divlje pčele, koja se od ponedjeljka do petka prikazuje na RTL, osvojila je publiku diljem Hrvatske. Iz epizode u epizodu raste napetost, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju svaki novi nastavak. Već su se iskristalizirali omiljeni likovi, o kojima se raspravlja na društvenim mrežama i u svakodnevnim razgovorima.

Radnja Divljih pčela smještena je u pedesete godine prošlog stoljeća – razdoblje prepoznatljive estetike, jasnih društvenih uloga i upečatljivog vizualnog identiteta. Upravo zato glumci su morali proći i svojevrsnu transformaciju, prilagoditi fizički izgled vremenu. A u tom vremenu su brkovi bili gotovo neizostavan dio muškog identiteta – simbol zrelosti, stila i autoriteta.

Većina muških likova u seriji upravo ih i nosi, pa se prirodno nameće pitanje koliko su se glumci na njih zapravo navikli? Kako se nose s tom promjenom svakodnevnog izgleda? Je li im takva fizička transformacija pomogla u građenju lika i lakšem ulaženju u atmosferu pedesetih – ili je, barem u početku, predstavljala izazov na koji se tek trebalo priviknuti? I koliko brkovi, frizura ili način odijevanja mogu pomoći glumcu da u potpunosti 'useli' u vrijeme i karakter koji tumači? Gdje završava kostim, a počinje prava unutarnja transformacija?

Za 'Čavku' brkovi kao nova svakodnevica

Glumac Davor Pavić, kojeg gledamo u ulozi Milana Čavke, kazao je kako je izgled jedna od ključnih stepenica prema liku – iako s brkovima na početku nije sve išlo glatko.

"U početku mi je bilo dosta čudno s obzirom na to da inače meni nije to prirodna estetika. Dosad sam i u mojim nekim drugim ulogama i u predstavama imao brkove, ali nikad samo isključivo brkove. Uvijek je bila i neka bradica. Klasični brkovi same -nikad. Bilo se malo u početku teško priviknuti, ono gledati se svaki dan u ogledalo takav, ali iskreno to je trajalo tjedan dana. Sad mi je to najprirodnija stvar. Sviđaju mi se", priča nam.

I nije trebalo dugo da se i okolina složi s novim imidžem:

"Svi su imali pozitivnu reakciju. Svi su rekli da je stvarno odlična promjena, da mi dobro stoje i da bi mogao i privatno ih nositi. Kao da to bude moj stil", kaže nam te dodaje:

"Evo, moram priznati da sam ih zavolio. Baš mi ih je nekako gušt imati", ističe.

A kad je riječ o samom procesu građenja lika, Pavić je vrlo jasan – vanjski izgled igra veliku ulogu.

"Apsolutno su mi pomogli. Zato što brkovI i sve te vanjske neke karakterizacije, znači šminke i frizura, pa sve do kostima više od 50 posto utječu na to kako mi stvaramo ulogu. Naravno, pristupam ja ulozi iznutra i s maštom i sa svojom glumačkom intuicijom i sa svojim nekim tehnikama, ali i taj vanjski kontekst jako, jako puno pomogne u stvaranju jer jednostavno dobijete neku drukčiju posturu tijela i načina hoda, držanja, ekspresije, tako da to samo može pomoći nikako odmoći", zaključio je Davor.

'Sikirica' jedva čeka da ih obrije

Alen Šalinović, koji utjelovljuje omiljenog inspektora Jerka Sikiricu kaže da se na brkove još nije navikao.

"Evo još se navikavam. Ali osobno, moram priznati - nisam sretan", kaže kroz smijeh, iako priznaje da mu u svakodnevnom životu zapravo ne smetaju.

Iskustva s brkovima već ima, ali ljubav prema njima još nije procvjetala.

"Ipak, moram priznati da brkovi uvijek daju karakter, uvijek su zanimljivi. Dobri su za karakterno pojačavanje osobe. Ma moglo bi se i reći i da su neka zabavna promjena, ali ipak čekam da ih se riješim i da se vratim u normalu", kaže simpatični 'Sikirica'.

Drugim riječima - čim padne zadnja klapa brkovi nemaju šanse. Na setu, kaže, vlada prava mala “brkata inicijacija”.

"Čim netko novi dođe u seriju mi ostali na setu kažemo: Evo, dolazi nam novi u svijet brkova. Znate kako je Ante Tomić u svom romanu rekao: Što je muškarac bez brkova, kao go*no na kiši", šali se omiljeni glumac.

A kakve su reakcije iz privatnog života?

"Pa svi su rekli da su okej, da mi dobro stoje", kaže Šalinović koji se osvrnuo na lik koji glumi u seriji.

"Kad sam skužio taj Sikiričin put, gdje ide taj Sikirica i taj neki njegov osnovni odnos s mamom, odnos sa svim ljudima - to je ključ svega. Ali definitivno brkovi pomognu u svemu tome. Mislim da prvenstveno više pomognu možda gledateljima nego meni", zaključio je omiljeni inspektor u Divljim pčelama.

