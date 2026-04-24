Omiljeni inspektor iz Divljih pčela: ‘Na placu me zovu Sikirica i pitaju hoću li se oženiti’

Omiljeni inspektor s malih ekrana, kojeg utjelovljuje poznati hrvatski glumac Alen Šalinović, iz epizode u epizodu u hit seriji Divlje pčele osvaja gledatelje, ali i prolaznike na zagrebačkim ulicama. U RTL-ovoj seriji Šalinović tumači neoženjenog inspektora Jerka Sikiricu, koji živi s majkom i koji je s vremenom izrastao u jednog od najvoljenijih likova serije.

U razgovoru za Net.hr 'Sikirica', otkriva kako mu je upravo ta popularnost donijela niz simpatičnih i zabavnih situacija – osobito na zagrebačkom Dolcu.

"Na ulici, na placu svi me zovu Sikirica. A na placu mi redovito i govore: ‘Vi ništa ne bi riješili da nema mame!", kroz smijeh prepričava Šalinović.

Kumice i prolaznici, kaže, imaju dva neizostavna pitanja za njega -"Hoće li ikad išta riješiti?" i "Hoćete li se oženiti?"

“Ja im kažem da ne znam hoću li išta riješiti, a oni odmah dodaju: ‘Pa ionako bez mame ne možete ništa riješiti!"

Lik njegove majke, Mande, u seriji je, kako sam kaže, pravo središte mudrosti. „Kako bi bez mame? Mama je zapravo mudrost cijelog tog mjesta. Svi kad imaju problem odu kod Mande na savjet“, objašnjava glumac.

I supruga je postala fan

Da serija zaista osvaja gledatelje, potvrđuje i jedan osobni detalj.

"Moja supruga nikad nije gledala serije u kojima sam prije glumio. A sada gleda svaku epizodu - ona i njezine prijateljice. I onda je komentiraju. Ako ih pokušaš ‘zeznuti’ pa otkriti što će se dogoditi, odmah te prekinu: ‘Ne, ne, molim te, nemoj mi to govoriti!", smije se Šalinović.

Primijetio je i zanimljiv trend.

"Ima puno ljudi koji prije nisu gledali takve serije, a sada gledaju. Većinom su to žene, rekao bih između 40 i 60 godina.“

Posebno ističe svoje kolegice koje u seriji igraju sestre Runje – Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić.

"Odlične su cure“, kratko i jasno poručuje.

Atmosfera koja nosi seriju

No, iza uspjeha serije ne stoje samo pojedinci, dodaje, već cijeli tim.

"Glumci su jako dobro posloženi po ulogama, a u užem castu nas je dvadesetak, što je zaista puno – inače ih bude desetak. I da sve tako dobro funkcionira, to je rijetkost“, naglašava.

Dodaje kako na setu vlada nevjerojatna energija.

"Velika pozitiva, dobra atmosfera, dobra vibra među ljudima. A to je jako važno. Da ne govorim o kamermanima – stvarno za svaku pohvalu.“ ističe.

Posebnu čar, priznaje, imaju zajedničke scene s glumicom Mirelom Brekalo koja utjelovljuje njegovu majku Mandu i Ljubom, likom koju glumi Jolanda Tudor.

"Kad se nas troje skupimo, stalno si govorimo: ‘Ajde, smirimo se’, jer nas jednostavno ponese“, otkriva.

A čini se da upravo ta razigrana energija, humor i toplina koju gledatelji osjećaju s ekrana stoje iza uspjeha "Divljih pčela“. A dok god kumice na Dolcu nastavljaju propitivati sudbinu inspektora Sikirice – jasno je da je ovaj lik već odavno postao dio svakodnevice.

POGLEDAJTE VIDEO: Bračne ponude, izgubljeni mikrofoni, gosti kojih nema: Otkrivamo sve Direktove tajne