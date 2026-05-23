Zelenski poslao dramatično pismo, odbio Merza: 'Mi branimo Europu, ne polovično'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u pismu čelnicima EU-a rekao je da je njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli "pridruženo" članstvo u Europskoj uniji "nepravedan" jer bi Kijev ostavio bez glasa unutar bloka, piše Reuters u subotu.

Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se Ukrajini dopusti sudjelovanje na sastancima EU-a bez mogućnosti glasanja kao privremeni korak prema punopravnom članstvu u bloku. To bi, kako je rekao, moglo pomoći u postizanju dogovora o okončanju četverogodišnjeg rata izazvanog ruskom invazijom.

Odgovarajuči na prijedlog, Zelenski je u pismu poslanom kasno u petak, koje je Reuters dobio na uvid, rekao da je smjena mađarskog premijera Viktora Orbana, žestokog protivnika članstva Ukrajine u EU-u, nakon izbora prošlog mjeseca stvorila priliku za značajan napredak u pristupnim pregovorima.

"Bilo bi nepravedno da Ukrajina bude prisutna u Europskoj uniji, ali da ostane bez glasa", rekao je Zelenskij u svojoj poruci. "Pravo je vrijeme da se napreduje s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način", ocijenio je.

Pismo je bilo upućeno predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i Nikosu Christodoulidesu, predsjedniku Cipra, koji je na čelu rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU-a.

Zelenskij je zahvalio europskim čelnicima na podršci tijekom rata i rekao da Ukrajina djeluje kao bedem protiv ruske agresije za cijeli blok od 27 zemalja.

"Branimo Europu – u potpunosti, ne djelomično, i ne polovičnim mjerama", rekao je. "Ukrajina zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava unutar Europe."