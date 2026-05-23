BOCNULI ZVIJEZDU /

Ryanair nastavlja 'rat s nogometom': Ovog puta se uhvatili Ronalda

Ryanair nastavlja 'rat s nogometom': Ovog puta se uhvatili Ronalda
Foto: Fayez NURELDINE/AFP/Profimedia

Prvenstvo Saudijske Arabije prvi je Ronaldov trofej od dolaska u Al Nassr u siječnju 2023.

23.5.2026.
13:01
Sportski.net
Irska aviokompanija Ryanair posljednjih tjedana "ratuje" na društvenim mrežama nogometnih momčadi. Nakon što su ismijali Real Madrid i englesku nogometnu reprezentaciju, sada je na red došao i Cristiano Ronaldo.

Naime, portugalski napadač objavio je sliku povodom osvajanja naslova prvaka Saudijske Arabije, na čijoj se grafici on sam nalazi čak sedam puta, na što je Ryanair odgovorio sarkastičnim upitom: "Nema li on suigrače?". Dok je dio publike prihvatio šalu, oni skloniji liku i djelu portugalskog napadača napali su irsku aviokompaniju.

Podsjetimo, Ronaldo je tijekom ove sezone štrajkao jer nije bio zadovoljan time koliko Al Nassr ulaže u momčad, no na kraju se sabrao i odveo momčad do titule.

To je Ronaldu bio prvi trofej u Saudijskoj Arabiji, gdje igra od siječnja 2023., a prvenstvo su popratili brojni skandali u kojima je nekoliko igrača optužilo ligu da namješta prvenstvo kako bi ga legendarni Portugalac osvojio.

RyanairCristiano Ronaldo
