Raste broj mrtvih, smrtonosni virus se širi na sprovodima: 'Svi se moraju mobilizirati'

Humanitarne organizacije i zdravstveni djelatnici u Demokratskoj Republici kongo uputili su ozbiljna upozorenja i snažne pozive za hitnu koordiniranu međunarodnu pomoć zbog ponovne pojave smrtonosnog virusa ebole.

Strah za krhki zdravstveni sustav zemlje raste, teško se nose s epidemijom, a stručnjaci kažu da je puno više zaraženih od potvrđenog broja slučajeva.

"Brzina kojom se širi ova epidemija ebole duboko je zabrinjavajuća", rekla je u četvrtak Rose Tchwenko, direktorica nevladine organizacije Mercy Corps za DR Kongo i dodala: "Rizik od širenja je stvaran i hitno je potrebna veća regionalna i globalna podrška."

Hama Amado, terenska koordinatorica humanitarne skupine Alima u gradu Buniji, upozorila je da virus dobiva na zamahu i širi se u mnogim područjima.

"Svi se moraju mobilizirati", rekla je istog dana za Associated Press."Još smo daleko od toga da kažemo da je situacija pod kontrolom", navela je.

Tjedan je dana prošlo otkako je Kongo prijavio 17. izbijanje ebole, virusne bolesti sa stopom smrtnosti između 25 posto i 90 posto koja se širi tjelesnim tekućinama ili kontaminiranim materijalima i uzrokuje oštećenje organa, oštećenje krvnih žila, a ponekad i teška unutarnja te vanjska krvarenja.

Do sad 750 mrtvih

Gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih slučajeva zabilježeno je otkako je prva poznata žrtva umrla u Buniji, glavnom gradu pokrajine Ituri na sjeverozapadu zemlje, 24. travnja. Virus se proširio na sprovodu kada su se ožalošćeni dodirom opraštali od pokojnika.

Bolnice i druge zdravstvene ustanove brzo su postale preopterećene.

Trish Newport, voditeljica programa hitne pomoći u Liječnicima bez granica, rekla je da je tim tijekom vikenda identificirao sumnjive slučajeve u bolnici Salama u Buniji, ali nije pronašao slobodan odjel za izolaciju u tom području. "Svaka zdravstvena ustanova koju su nazvali rekla je: 'Puni smo sumnjivih slučajeva. Nemamo mjesta'“, rekla je na društvenim mrežama.

"To vam daje sliku koliko je ludo trenutačno", navela je.

Za soj virusa koji se pojavio ne postoji odobreni tretman ili cjepivo, a virus se širi i zbog lokalnih pogrebnih običaja koji su u suprotnosti sa strogom praksom suzbijanja bolesti.

Pogrebe preuzele vlasti

Zato proces pokapanja tijela koje može biti i vrlo zarazno, obavljaju vlasti kako bi se spriječilo širenje bolesti, ali neke obitelji preferiraju tradicionalne pokope, koji uključuju pranje i dodirivanje tijela, a u prethodnim epidemijama pokazalo se da su ključni pokretači širenja bolesti.

Kako bi kontrolirala epidemiju, vlada DR Konga surađuje s liječnicima koji imaju iskustva u liječenju bolesti.

Dr. Richard Kojan, liječnik intenzivne njege u Alimi koji je pružao usluge u nekoliko epidemija ebole, rekao je da postoje mnoge sličnosti između te i ove epidemije, uključujući kasno otkrivanje, nedovoljno resursa za odgovor i nedostatak cjepiva na početku.

"Pojava bolesti je izvan kontrole", rekao je.

U nedostatku cjepiva i odobrenog liječenja za soj virusa Bundibugyo, rekao je Kojan, liječnici rade na optimizaciji standarda intenzivne njege za pacijente te uvode nadzor i praćenje kontakata za sumnjive slučajeve.

Kako se virus širi, sve veći broj ljudi u Buniji otkriva da imaju prijatelje i rodbinu koji su postali žrtve, što potiče njihovu tjeskobu.

"Sama pomisao na ime 'ebola' me plaši", rekla je Jeanne, čiji nećak je u zdravstvenoj ustanovi u Rwampari. Ali ona ostaje optimistična.