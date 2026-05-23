Bivši general pozvao NATO da brutalno odgovori Moskvi: 'Ugasimo im internet i satelite'

Češki predsjednik Petr Pavel pozvao je NATO da "pokaže zube" kao odgovor na ponavljajuća ruska testiranja odlučnosti Saveza na njegovom istočnom krilu, sugerirajući niz mogućih mjera, uključujući gašenje ruskog interneta, isključivanje banaka iz globalnog financijskog sustava te rušenje zrakoplova koji naruše zračni prostor saveznika.

Govoreći za The Guardian u Pragu, Pavel je pozvao na "dovoljno odlučne, potencijalno čak i asimetrične" odgovore kako bi se suzbilo provokativno ponašanje Moskve prema Savezu, upozorivši da bi u suprotnom Kremlj mogao dodatno pojačati svoje aktivnosti.

Umirovljeni general i bivši predsjednik vojnog odbora NATO-a, 64-godišnji Pavel, godine je proveo u razgovorima s Moskvom u okviru suspendiranog Vijeća NATO-Rusija te ga je to učinilo utjecajnim glasom o budućnosti Saveza i prijetnjama s kojima se suočava.

Vojna vježba Srbije i NATO-a na poligonu Borovac kod Bujanovca Foto: Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P Ministarstvo odbrane/ATAImages/P

Izrazio je frustraciju zbog "nedostatka odlučnosti Sjedinjenih Država da nastave pritiskati Rusiju", iako je izbjegao izravno kritizirati Donalda Trumpa, unatoč tome što američki predsjednik i dalje dovodi u pitanje budućnost američkih obveza prema Savezu.

Kritike Trumpu

Pavel je ranije za češke medije izjavio: "Trump je u posljednjih nekoliko tjedana učinio više da naruši vjerodostojnost NATO-a nego što je to Vladimir Putin uspio u mnogo godina."

Odbacio je pitanja o toj izjavi, rekavši da ne smatra kako bi "bilo kakva izravna kritika Sjedinjenih Država u ovom trenutku pomogla".

Umjesto toga fokusirao se na potrebu da članice NATO-a zauzmu čvrst stav prema Rusiji. Nakon ilegalne aneksije Krima od Ukraine 2014. godine, rekao je da je Moskva naučila kako NATO funkcionira te je "razvila način ponašanja kojim se gotovo doseže prag aktivacije članka 5, ali se uvijek ostaje malo ispod te razine".

Članak 5 NATO-ova ugovora navodi da se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve članice.

Ismijavanje paraliza u donošenju odluka

Pavel je rekao da su se ruski vojni čelnici ponekad smijali paralizi u donošenju odluka unutar Saveza.

"Kada sam ih pitao zašto izvode te provokativne akcije u zraku, bliske susrete ili prelete iznad ratnih brodova u Crnom moru ili Baltiku, njihov odgovor bio je: 'Zato što možemo.' Upravo takvo ponašanje smo dopustili", rekao je.

NATO-ov borbeni zrakoplov ovog je tjedna srušio dron iznad Estonije, a slični incidenti poremetili su svakodnevni život u Latviji i Litvi.

U većini slučajeva vjeruje se da je riječ o ukrajinskim dronovima namijenjenima napadima na Rusiju, koje je elektroničko ratovanje omelo i preusmjerilo prema teritoriju NATO-a.

Rusija također optužuje baltičke države za suradnju s Ukrajinom u pokretanju napada dronovima s njihova teritorija, što te zemlje odlučno negiraju.

"Nakon aneksije Krima mnogo smo puta razgovarali o mogućem nastavku agresije, ali moj najveći strah nije bila otvorena vojna agresija na neku članicu NATO-a, nego provokacija ispod praga aktivacije članka 5", rekao je.

Ako neki europski čelnici "uvijek preferiraju diplomatsko rješenje, iako Rusi za to ne pokazuju nikakvu spremnost", NATO riskira podjele i nemogućnost djelovanja, upozorio je.

Rusija uglavnom razumije jezik sile

"Rusija, nažalost, ne razumije lijep jezik. Oni uglavnom razumiju jezik sile, idealno popraćen djelovanjem… ako se kršenja NATO-ova zračnog prostora nastave, morali bismo donijeti odluku o rušenju bespilotnog ili pilotiranog zrakoplova."

Pavel je rekao da bi Savez također trebao razmotriti "asimetrične" mjere "koje ne ubijaju ljude, ali su dovoljno osjetljive da Rusija shvati da to nije put kojim bi trebala ići".

"Primjerice, gašenje interneta ili satelita – vidjeli ste kakvu je razliku Starlink napravio na bojištu – ili isključivanje ruskih banaka iz financijskog sustava", rekao je.

Ponavljajući nedavna upozorenja poljskog premijera Donalda Tuska, Pavel je rekao da će "Rusija vjerojatno pojačati svoje djelovanje ako ne reagiramo na kršenja s kojima se danas suočavamo".

Ruska doktrina: Eskalirati kako bi se deeskaliralo

"U njihovoj doktrini postoji odredba 'eskalirati kako bi se deeskaliralo'… Mislim da će oni ići sve dalje i dalje, ovisno o tome što im dopustimo", rekao je.

Pavel smatra da je Ukraine potrebna "veća odlučnost i jači pritisak Sjedinjenih Država". Dodao je da bi američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner trebali biti stroži prema Rusiji te povezati ublažavanje sankcija s mogućim mirovnim sporazumom.

Bio je kritičan i prema neuspjehu Europe da definira svoju politiku prema Rusiji i kako bi potencijalni sigurnosni poredak nakon rata mogao izgledati.

"Umjesto toga uglavnom čekamo što će doći iz Washington", rekao je i nastavio: "A čak bi i Sjedinjene Države možda bile zadovoljnije kada bi Europa bila aktivnija; Ako ne izađemo s vlastitim prijedlozima, tada izgledamo slabo ili dezorijentirano."