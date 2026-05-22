Brnabić objasnila zašto se Srbija naoružava pa prozvala Hrvatsku: 'Ne smatram da je korektno'

U Pragu na velikoj sigurnosnoj konferenciji Globsek je i dalje reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić koja je razgovarala s predsjednicom srpskog parlamenta, Anom Brnabić o motivima naoružavanja Srbije.

Ana, kako se ondje tumači Trumpov zaokret uoči ovog važnog samita NATO-a?

Savjetnik poljskog predsjednika Karola Nawrockog je rekao da je ovo rezultat zbunjenosti i kaotične komunikacije unutar Pentagona, ali da odluka o raspoređivanju vojnika ionako nije na Pentagonu, već na američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Poljaci tvrde da su na ovakvoj odluci dugo radili i kao argumente navode tri stvari:

Prvo, činjenica da je Poljska blizu onih pet posto izdvajanja za obranu koje Trump traži od svih država članica NATO-a. Poljska je trenutno na četiri posto.

Drugo, činjenica da Poljska nabavlja američko oružje, dakle, poljski novac slijeva se u džep američke obrambene industrije.

Treće, odnos između američkog i poljskog predsjednika. Trump je inače na prošlim izborima podržao Nawrockog.

Istovremeno, NATO saveznici kažu da većinu ovakvih odluka Donalda Trumpa nije iskoordinirana unutar Saveza. Švedska ministrica obrane danas je nakon sastanka rekla da je ove odluke američkog predsjednika sada već i dosta teško pratiti.

Dok je s jedne strane Njemačka kažnjena povlačenjem vojnika i obustavom raspoređivanja Tomahawk raketa, u Poljsku američki vojnici idu i Donald Trump uoči ovog povijesnog samita, kako ga je nazvao američki državni tajnik Marco Rubio, šalje poruku da više nije najvažnije savezništvo, da su nova pravila igre, a da se nova igra igra po pravilima lojalnosti i američkih interesa.

Rubio je rekao da će se na samitu u Ankari, koji je za manje od dva mjeseca razgovarati o nezadovoljstvu Donalda Trumpa, činjenicom da se članice NATO-a nisu uključile u američko-izraelski napad na Iran koji međunarodni pravnici karakteriziraju kao kršenje međunarodnog prava.

Hrvatska se naoružava, kao i ostale članice NATO-a. Ali naoružava se i susjedna Srbija. Razgovarala si s predsjednicom srpskog parlamenta, Anom Brnabić - koji je njihov motiv?

Prema podacima, Srbija se najviše naoružava od svih zemalja zapadnog Balkana: 2024. i 2025. do 2,8 milijardi eura po nekim procjenama, to je šest puta više od Albanije koja je također članica NATO-a. Srbija prednjači i po uvozu oružja. Ako se pita vojne stručnjake u Srbiji, i onda Aleksandar Vučić, srpski predsjednik, kupovinom oružja kupuje podršku zemalja iz kojih oružje nabavlja jer Srbija kupuje od kineskog, francuskog oružja. Primjerice, Rafale koje je kupila i Hrvatska, kupuje od Rusije, ali i Izraela. Jedna od posljednjih akvizicija, kineska hipersonična raketa, prva takva u Europi, zbog koje je premijer Andrej Plenković pisao i glavnom tajniku NATO-a, Marku Rutteu.

Brnabić: 'Svi se naoružavaju pa se i Srbija naoružava'

Evo što bivša srpska premijerka, a sada predsjednica skupštine Ana Brnabić kaže:

"Svi se naoružavaju pa se i Srbija naoružava. Srbija se naoružava zato što je vojno neutralna zemlja. Mi nismo dio nikakvog saveza, mi nismo dio NATO saveza, mi smo vojno neutralna zemlja, želimo ostati vojno neutralna zemlja. Ako netko ima smisla da se naoružava, u principu to je obrambeno naoružavanje, onda je to svakako Srbija kao vojno neutralna zemlja. Veće je pitanje zašto se Hrvatska toliko naoružava kao dio NATO saveza. - Hrvatska se naoružava kao sve zemlje NATO-a jer je to dogovor sa samita u Haagu, da se povećava izdvajanje za obranu. - Tim više se Srbija treba naoružavati kao vojno neutralna zemlja, da prati standarde koje postavljaju NATO zemlje.

Brnabić: 'To je zanimljivo, kako to ide oko centralne Srbije'

Na pitanje, vidi li opasnost u svom neposrednom okruženju i od koga, Brnabić kaže:

"Nadam se da nema opasnosti u neposrednom okruženju iako mi apsolutno nije jasno zbog čega vojni sporazum između Zagreba, Prištine i Tirane - ne smatram da je to nešto što ide u prilog dobrosusjedskim odnosima, na kraju krajeva, i protiv je rezolucije Savjeta sigurnosti UN-a. Takozvana Republika Kosovo koju mi svakako ne priznajemo, ni po toj rezoluciji ni nikako drugačije, ne smije imati svoje sigurnosne snage. Ne smatram da je korektno od Hrvatske da pomaže da se krše rezolucije UN-a i da se krše takvi sporazumi i ne vidim čemu to. Ali dobro, mi još danas nismo dobili odgovor zbog čega taj sporazum između Zagreba, Tirane i Prištine."

Na komentar da Srbija ima sličan sporazum sa Mađarskom, Brnabić kaže:

"Nikakav problem, pritom, nije sličan. Mi imamo i sa Hrvatskom, ali nije ni sličan. Mi imamo situaciju da je Hrvatska pozvala i Sofiju da sudjeluje, dakle Bugarsku. Tako da je to zanimljivo, kako to baš nekako ide oko centralne Srbije."