ZAGREB GORI OD ATMOSFERE

Ludilo na Tuđmancu! Urban zapalio publiku, večeras stiže Vojko V

Ludilo na Tuđmancu! Urban zapalio publiku, večeras stiže Vojko V
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Četverodnevni festivalski program traje do nedjelje

23.5.2026.
10:24
Hot.hr
Deveto izdanje festivala Zagreb Beer Fest sinoć je u Parku dr. Franje Tuđmana, popularno zvanom 'Tuđmanac' i ove je godine donijelo nastupe domaćih izvođača i bogatu ponudu craft piva.

Publika je u petak od ranih večernjih sati pratila koncerte bendova Slow Cured i Shtosmo, a atmosferu su dodatno podigli Nika Turković (30) i srpski indie sastav KoiKoi.

Večer je kulminirala nastupom Urban & 4, koji su na glavnu pozornicu izašli u 21 sat i okupili velik broj posjetitelja.

Večeras, 23. svibnja, festival se nastavlja novim koncertnim programom. Ulaz za posjetitelje otvara se u 16 sati, nakon čega će na pozornicu redom stati bendovi Dupli Standardi, Ružno Pače i Buntai. U večernjim satima očekuju se nastupi punk sastava Mašinko te repera Vojko V (41), koji će zaključiti drugu festivalsku večer. Ulaz je besplatan, a u ponudi je više od 180 vrsta piva te street food.

 

