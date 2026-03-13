Nika Turković vas je spremna oduševiti novom pjesmom 'Samo ljubili'

„Samo ljubili“ sjajan je novi singl Nike Turković kojim kreće prema trećem studijskom albumu.

„Samo ljubili“ predstavlja savršen most između Nikina dva albuma, aktualnih „Brzih suza“ i trećeg na kojem radi već neko vrijeme. Već je prošla faza pokazala da će se žanrovski kretati između širokih granica popa i rocka uz veliku podršku cijelog benda, a nova pjesma kreativno pogađa upravo to. Štoviše, gitare su još malo glasnije, ali lirički, a pogotovo refrenom ide jako visoko među Nikine najbolje radove.„Definitivno se „Samo ljubili“ nadovezuje na „Glupana“ i zvukom i tematikom, ali i na cijele „Brze suze“. Tema je poučena mojim osobnim iskustvima, ali i puno toga je umjetnička sloboda, otvorena za interpretaciju“ – izjavila je Nika.

Autorski Niki se i u ovaj put predružio Antonio Perina koji je radio na singlovima „Rođendan“ i „Glupan“. Ona je napisala tekst, zajedno su napravili glazbu, a na kraju je sve došlo u ruke producenta Ivana Pešuta u njegovom riječkom studiju.

S obzirom da je već prošli materijal bio izuzetno bendovski orijentiran svoj svirački obol pjesmi dali su i članovi Nikinog benda - Bruna Matić na bubnjevima i Damjan Brnić na gitari. Spot je sniman u Zagrebu krajem veljače, a i iza toga posla režiserski stoji Antonio Perina.

„Kreativno zasad smo finiširali otprilike jednu trećinu albuma. Ima tu još puno posla, ali i svi oko mene i ja smo raspoloženi i jako nam se radi, tako da mislim da će sve skupa stići jako brzo“ – istaknula je Nika pričajući o novim pjesmama.

Osim diskografski, korak prema trećem izdanju na neki način će biti i koncert u zagrebačkom Vintage Industrial Baru 30. travnja. Na novom susretu sa zagrebačkom publikom proći se sve Nikine najvažnije pjesme među kojima su „Gledaj me“, „Dok nas nema“, „Tvoja“, „Mogu i sama“, „Boje“, „Glupan“, „U mraku“, „Rođendan“, a premijerno će se uživo, dakako, čuti i “Samo ljubili”. Također, u Vintageu će se moći kupiti i potpuno nova linija Nikinog mercha. Ulaznice po cijeni od 17 eura u prodaji se nalaze u sustavu Entrio, dok su hard copy ulaznice dostupne u Grifu i Dirty Old Shopu.

Nika Turković se kroz svega dva albuma – „11“ iz 2023. i „Brze suze“ iz 2025. upisala među naše najuspješnije glazbene autorice čije pjesme su samo na Spotifyju i You Tubeu preslušane više od 10 milijuna puta, a IMPALA ju je nominirala za popis „100 Artists To Watch“ u 2025.

Singl „Samo ljubili“ u izdanju Aquarius Recordsa od danas se može čuti na svim streaming servisima.

