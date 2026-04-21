Glumac iz 'Divljih pčela' potvrdio prekid zaruka: 'Fokusiran sam na nove izazove koji me čekaju'

Mladi glumac Ivan Barišić (27), kojeg gledatelji prate u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, osvojio je publiku ulogom karizmatičnog, ali i pomalo naivnog Nikole Vukasa. No dok njegov lik na malim ekranima prolazi kroz ljubavne izazove, i u stvarnom životu ovog 27-godišnjaka dogodile su se velike promjene.

Naime, Barišić je za Gloriju potvrdio kako je njegova veza sa zaručnicom Monikom završila. Iako su donedavno društvene mreže bile prepune njihovih zajedničkih fotografija, one su u međuvremenu nestale, što je potaknulo nagađanja o prekidu.

“Naravno, njoj želim sve najbolje u životu, a ja sam sada fokusiran na nove projekte i izazove koji me čekaju”, izjavio je glumac, dodajući kako, unatoč svemu, ne gubi vjeru u ljubav.

U budućnosti se vidi uz veliku obitelj

Štoviše, ističe kako i dalje vjeruje u postojanje srodne duše. “Vjerujem da za svakoga postoji njegova ili njezina srodna duša. Uzdam se u dragoga Boga da će meni, kao i svima drugima, pomoći i po tom pitanju”, iskreno je poručio.

Otkrio je i kako u budućnosti priželjkuje veliku obitelj. “Volio bih imati još veću obitelj od one u kojoj sam odrastao, milijun malih Barišića. Koliko god djece meni i mojoj budućoj ženi bude dano, bit ću sretan. Što više, to bolje”, kaže kroz osmijeh.

Barišić sebe opisuje kao pravog romantika koji vjeruje u male, ali značajne geste. Voli iznenaditi partnericu, bilo sitnicama ili većim romantičnim potezima, ali jednako tako cijeni i kada je sam iznenađen.

“Smatram da je ljubav poput vatre koju s vremena na vrijeme treba malo potpaliti kako bi nastavila gorjeti”, zaključuje mladi glumac, koji, unatoč nedavnom prekidu, ostaje optimističan kada je riječ o budućnosti i ljubavi.

